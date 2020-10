Vingroup nâng tầm doanh nghiệp Việt

Các hoạt động của Vingroup chung tay phòng chống dịch Covid-19 Ngày 20.2 Khi dự báo dịch bệnh Covid-19 sẽ diễn biến phức tạp, Quỹ đổi mới sáng tạo (VINIF), Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn - VINBDI (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã ký kết tài trợ 3 dự án nghiên cứu ứng phó nhanh với dịch Covid-19 với tổng số tiền 20 tỉ đồng. Chương trình nhằm đẩy mạnh các biện pháp khẩn cấp phòng chống sự lây lan của dịch bệnh, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh báo sớm, hướng tới chăm sóc, điều trị và bảo vệ sức khỏe cộng đồng Cuối tháng 3 Vingroup đã ký kết hợp đồng license với Hãng Medtronic của Mỹ để được sử dụng thiết kế của họ cho máy thở xâm nhập nhãn hiệu PB560, đồng thời bắt tay vào nghiên cứu máy thở không xâm nhập dựa theo thiết kế do Trường đại học MIT (Mỹ) chia sẻ cho cộng đồng. Ngày 29.4 Tập đoàn Vingroup trao tặng 1 xe cứu thương của Hãng Ford (Mỹ) cho UBND tỉnh Quảng Ninh để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đây là loại xe cấp cứu đạt tiêu chuẩn quốc tế và hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, tích hợp đầy đủ các phương tiện cấp cứu tối tân. Ngày 6.5 Đại sứ quán Nga và Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam đã ký kết biên bản thống nhất tiếp nhận 2.400 máy thở xâm nhập điều trị Covid-19 do Tập đoàn Vingroup trao tặng, gồm 2 mẫu máy thở xâm nhập Vsmart VFS-410 và VFS-510 - 2 “Made in Vietnam”. Tháng 7 Tập đoàn Vingroup trao tặng 2.400 máy thở, trong đó đã trao 800 máy thở VFS-510 đợt 1 cho Nga, Ukraine và 200 máy VFS-510 cho Singapore. Chiều 3.8 Tập đoàn Vingroup đã trao 30 máy thở cho tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19. Ngày 7.8 Vingroup bắt đầu trao tặng 1.700 máy thở xâm nhập đợt 1 và hóa chất cho 56.000 xét nghiệm Covid-19 cho Bộ Y tế. Trong đó, hóa chất cho 50.000 xét nghiệm được vận chuyển nhanh chóng đến tâm dịch Đà Nẵng, hóa chất cho 6.000 xét nghiệm còn lại chia đều cho Hải Phòng và Bắc Ninh. Tổng giá trị tài trợ hóa chất xét nghiệm lên tới gần 35 tỉ đồng. Ngày 25.8 Tập đoàn Vingroup trao tặng Bộ Y tế phần mềm DrAid cùng các thiết bị đi kèm để hỗ trợ đánh giá tiên lượng trong điều trị Covid-19...