Vốn ngoại rót vào bất động sản tăng với hơn 1,1 tỉ USD

Hôm nay (24.6), Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tổng vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đến ngày 20.6 đạt 15,27 tỉ USD, giảm 0,26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số FDI góp vốn mua cổ phần giảm mạnh nhất với mức giảm 55% về số lượng và giảm 54,3% về số vốn so với cùng kỳ năm trước, còn 1,61 tỉ USD. Riêng vốn FDI thực hiện ước đạt 9,24 tỉ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã rót vốn vào 18 ngành lĩnh vực tại Việt Nam. Dẫn đầu vẫn là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được tổng vốn đầu tư 6,98 tỉ USD. Thứ hai là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện với tổng vốn đầu tư 5,34 tỉ USD và thứ ba là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đăng ký đạt 1,15 tỉ USD. Như vậy ngành kinh doanh bất động sản 6 tháng đầu năm nay lại được khối ngoại rót vốn tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức tăng 300 triệu USD.

Từ đầu năm đến nay, Singapore tiếp tục dẫn đầu rót vốn vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư 5,64 tỉ USD, chiếm gần 36,9% tổng vốn đầu tư và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2020. Nhật Bản đứng thứ hai với 2,44 tỉ USD, chiếm gần 16% tổng vốn đầu tư và tăng 66,8% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư của Singapore và Nhật Bản chủ yếu theo hình thức đầu tư mới, chiếm lần lượt 84% và 67,8% tổng vốn đăng ký của 2 quốc gia này. Hàn Quốc đứng thứ ba với tổng vốn FDI đăng ký 2,05 tỉ USD, tăng 43,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tiếp theo là Trung Quốc , Hồng Kông, Đài Loan…