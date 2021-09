Vụ mì Hảo Hảo có 'chất cấm': Bộ Công thương nói Việt Nam chưa quy định

Hệ thống Cảnh báo nhanh của châu Âu về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi (RASFF) mới đây đã thông báo về việc một số lô mì ăn liền từ Acecook Việt Nam và mì khô vị bò gà của Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương, cùng lý do có sử dụng Pesticide Ethylene Oxide (EO). Đến ngày 28.8, Vụ Khoa học - công nghệ (Bộ Công thương) yêu cầu khẩn trương xác minh thông tin liên quan đến cảnh báo về sản phẩm mì Hảo Hảo và miến Good của Acecook. Tiếp đó, Bộ Công thương cũng đề nghị Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM tổ chức thanh tra về đảm bảo an toàn thực phẩm của Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương. Ngày 30.8, Văn phòng Chính phủ có công văn đề nghị Bộ Công thương kiểm tra, có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 7.9 việc nhiều thông tin về sản phẩm mì Hảo Hảo có chất cấm, không đảm bảo an toàn thực phẩm.