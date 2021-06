Vừa chống dịch vừa lên kế hoạch tái khởi động

Nhưng theo ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Công ty lữ hành Fiditour, các DN lữ hành đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch dự phòng vừa ứng chiến với dịch bệnh, vừa sẵn sàng tái khởi động ngay sau khi tình hình được kiểm soát. Theo ông, nhiều nước như Mỹ, châu Âu đã bắt đầu tổ chức các hoạt động cộng đồng ngoài trời mà không cần đến khẩu trang, nên hy vọng ngay sau khi chương trình tiêm vắc xin được phổ cập tới đại đa số người dân, Việt Nam (VN) sẽ sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế. Tuy vậy, không phải chỉ đơn giản kích hoạt, bật công tắc là máy nóng trở lại. Quan trọng nhất trong giai đoạn này là các DN phải cố gắng duy trì hoạt động, bồi dưỡng nhân lực, đẩy mạnh số hóa, xây dựng sản phẩm, trau dồi nhiều hơn kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ cho các bạn hướng dẫn viên…

Khá cẩn trọng, ông Đỗ Hòa, Tổng giám đốc Công ty Tinh Hoa Quản Trị - Chủ tịch Group Quản lý Doanh nghiệp, nhận định khả năng phục hồi của các ngành kinh tế không chỉ dựa vào sự chuẩn bị của các DN mà phải được nhìn nhận thông qua nhiều khía cạnh.

Thứ nhất, khó khăn của DN đến từ đâu, từ thị trường tiêu thụ hay do tình hình của VN bây giờ. Nếu do tình hình dịch bệnh trong nước, đơn cử DN xuất khẩu phải đóng cửa nhà máy để giãn cách xã hội , thì khi dịch bệnh được kiểm soát, DN có thể bật dậy ngay lập tức vì các đơn hàng có sẵn. Trường hợp khó khăn do thị trường tiêu thụ thì vẫn phải phụ thuộc vào khả năng bật dậy của thị trường mục tiêu.