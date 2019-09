Vướng thẻ vàng, hải sản Việt Nam tụt hạng tại thị trường châu Âu

Kể từ khi Việt Nam bị EU phạt thẻ vàng IUU (tháng 10.2017), giá trị xuất khẩu hải sản sang thị trường này đã giảm nhiều. Cụ thể năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 390 triệu USD, giảm 7% so với năm 2017. Trong 8 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hải sản sang EU đạt 251 triệu USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó giảm chủ yếu ở sản phẩm cá ngừ bị giảm 6,3%, mực và bạch tuộc giảm 13%... Thị trường EU từ vị trí thứ 2 trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã tuột xuống vị trí thứ 5. Điều này được VASEP nhấn mạnh là do tác động từ thẻ vàng IUU.