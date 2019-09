Xe ôm công nghệ bức xúc thuế, phí

Grab làm đúng luật

Ông Nguyễn Văn Thiện - Trưởng Phòng tuyên truyền Cục Thuế TP.HCM nói : “Khẳng định với các anh chị là Grab được cơ quan thuế hướng dẫn hoàn toàn theo luật chứ chúng ta không làm gì sai với luật cả. Tuy nhiên, có nhiều điểm chưa hợp lý, chưa phù hợp với thực tế thì nhiệm vụ của chúng tôi hôm nay là lắng nghe và ghi nhận tất cả các ý kiến của anh chị, sau đó kiến nghị với Tổng cục Thuế trình với Chính phủ để sửa luật phù hợp với thực tiễn”.

Ông Thiện chia sẻ thêm, trước năm 2015, nếu cá nhân làm việc ở một công ty có thu nhập từ tiền lương, tiền công; đồng thời có thu nhập từ chạy xe Grab thì sẽ cộng 2 khoản thu nhập này lại để xác định thu nhập tính thuế, do đó mức thuế rất cao. Nhưng từ năm 2015 trở lại đây, thu nhập từ Grab tính riêng, thu nhập trên 100 triệu đồng mới tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 3% trên doanh thu và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là 1,5% trên doanh thu, đối với thu nhập là tiền thưởng có thuế suất là 1%. Cụ thể, tiền chạy xe một năm 96 triệu đồng, thưởng 8 triệu đồng, doanh thu là 104 triệu đồng, vậy tiền thuế là 96 triệu đồng x 4,5% (3% + 1,5%) + 8 triệu đồng x 1%.

Đề xuất doanh thu 150 triệu/năm mới phải đóng thuế

Với đơn khiếu nại đã soạn sẵn đến buổi gặp mặt, tài xế Phạm Mi Sên bức xúc : Từ năm 2018, các tài xế đã nhận được thông báo nghĩa vụ thuế. 4 bên gồm tài xế GrabBike, Chi cục Thuế Q.10, Cục Thuế TP.HCM và Công ty Grab đã có buổi làm việc, cơ quan thuế đã ghi nhận những ý kiến của tài xế nhưng gần 2 năm trôi qua, những bất cập này vẫn không sửa đổi. Ông Sên cho rằng công việc tài xế GrabBike bằng phương tiện xe hai bánh đối diện với những điều kiện làm việc không an toàn như các phương tiện khác mà lại áp dụng chung một biểu thuế là chưa hợp lý. Do đó kiến nghị mức doanh thu trên 150 triệu đồng/năm mới tính thuế. Đồng thời, thuế GTGT do người tiêu dùng trả, người cung cấp sản phẩm dịch vụ chỉ là thu hộ thông qua giá thành sản phẩm. Vì vậy việc tính thuế GTGT vào thu nhập của tài xế là chưa hợp lý. Chính vì vậy kiến nghị tạm thời chưa áp dụng mức thuế này cho đến khi có giải pháp.