Xem xét tăng giờ làm thêm vượt khung

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều DN nằm trong vùng bị phong tỏa, cách ly phải cho NLĐ nghỉ việc, giãn việc, dẫn đến thiếu hụt đơn hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất trước mắt và kế hoạch phát triển dài hạn. Đặc biệt, khi DN mở cửa trở lại thì áp lực giao hàng rất lớn, phải bố trí làm ngoài giờ. Tuy nhiên, bộ luật Lao động quy định thời giờ làm thêm không được phép quá 40 giờ/tháng và không quá 300 giờ/năm (đối với một số ngành, nghề), nên VITAS đề xuất Chính phủ cho phép DN sau thời gian phong tỏa được bố trí làm thêm “vượt khung” để giải quyết các đơn hàng tồn đọng. DN vẫn sẽ bù trừ các tháng để đảm bảo không quá 300 giờ/năm theo quy định.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Phó tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP), suốt 2 tháng qua, có đến 70% nhà máy chế biến thủy sản phải ngừng sản xuất và khoảng 30% nhà máy sản xuất cầm chừng theo phương thức “3 tại chỗ”, “1 cung đường - 2 điểm đến” do các tỉnh, TP thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. “Do thiếu hụt lao động, thiếu hụt nguyên vật liệu, quá trình vận chuyển hàng hóa khó khăn… DN đang đứng trước nguy cơ bị đứt gãy chuỗi cung ứng, bị mất khách hàng do không cung cấp đủ đơn đặt hàng. Để tạo điều kiện linh hoạt cho sản xuất, nhằm đáp ứng đơn hàng và đối ứng với tình trạng thiếu hụt lao động do dịch bệnh, nên bỏ quy định trần số giờ làm thêm trong 1 tháng. Bên cạnh đó, tăng khung giờ làm thêm tối đa trong 1 năm từ 300 giờ lên 400 giờ không phụ thuộc vào ngành nghề sản xuất”, ông Nam đề xuất.

Ngoài ra, theo lãnh đạo VASEP, các bộ, ngành nên nghiên cứu bỏ tạm thời quy định thông báo về việc tổ chức làm thêm giờ theo điều 62, Nghị định 145/2020. Điều này giúp DN chủ động hơn trong việc bố trí, sắp xếp kế hoạch làm thêm tùy thuộc tình hình thực tế của DN về nguyên liệu và lực lượng lao động. Khi DN có kế hoạch làm thêm giờ, chỉ cần dựa trên thỏa thuận giữa NLĐ và DN.

Trong bối cảnh NLĐ bị mất việc, giãn việc nhiều tháng qua do Covid-19, PGS Vũ Quang Thọ, nguyên Viện trưởng Viện Công nhân - công đoàn, cho rằng chỉ nên xem xét tăng giờ làm thêm trong thời điểm nhất định, chứ không nên luật hóa, bởi trước đây khi góp ý sửa đổi luật Lao động 2019, các hiệp hội đã mong muốn tăng giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ/năm, nhưng không được chấp thuận. “Do dịch bệnh, nhiều DN phải nghỉ giãn cách, không đảm bảo đủ đơn hàng, nay muốn cho NLĐ làm thêm giờ vừa phục hồi sản xuất, vừa tạo công ăn việc làm cho NLĐ. Đây là lý do chính đáng, hơn nữa nếu tuyển lao động mới sẽ tốn kém hơn nhiều so với việc tăng giờ làm thêm. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng phải hết sức cân nhắc bởi thời gian đầu NLĐ có thể làm tương đối thoải mái, nhưng sau 3 - 4 tháng làm việc liên tục, sức khỏe NLĐ bị kiệt quệ, nguy cơ tai nạn lao động trong giờ làm việc là không tránh khỏi”, ông Thọ khuyến cáo và góp ý thêm, nếu buộc phải tăng giờ làm thêm, chỉ nên chấp thuận cho một số lĩnh vực tăng như: dệt may, thủy sản, chế biến thực phẩm…