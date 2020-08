Xuất siêu hơn 10 tỉ USD giữa bão Covid-19

Theo số liệu cập nhật từ Tổng cục Hải quan, đến hết ngày 15.8, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 160,24 tỉ USD, tăng khoảng 1,8% so với cùng kỳ 2019. Trong khi đó, nhập khẩu đạt 150,16 tỉ USD, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu tăng, nhập khẩu lại giảm dẫn đến thặng dư thương mại tăng mạnh. Tính lũy kế từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất siêu hơn 10 tỉ USD, cao hơn 3 lần so cùng kỳ năm ngoái; cùng kỳ 15.8.2019, Việt Nam xuất siêu 2,93 tỉ USD. Tuy nhiên, nhìn vào số liệu của ngành hải quan thống kê trên thì có thể thấy xuất siêu tăng mạnh chủ yếu do nhập khẩu giảm. Không những vậy, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu từ ngày 1 - 15.8 đạt 12,68 tỉ USD, tức giảm 9% (tương ứng giảm 1,25 tỉ USD về số tuyệt đối) so với nửa cuối tháng 7.2020.