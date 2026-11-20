Phạm Anh Tài (36 tuổi, trú P.Kon Tum, Quảng Ngãi) bị đề nghị truy tố về các tội: giết người; cố ý gây thương tích; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; cưỡng đoạt tài sản; cướp tài sản và hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo C02, Tài phạm tội từ năm 15 tuổi, có 7 tiền án, 1 tiền sự. Trong thời gian trốn truy nã, Tài cùng đồng phạm gây ra nhiều vụ án tại Gia Lai và Quảng Ngãi, khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Cảnh sát cho Tài "Đen" thực nghiệm hiện trường ẢNH: C02

Dùng súng AK đe dọa, cưỡng đoạt hơn 1,8 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, ngày 28.7.2023, Tài cùng đàn em đe dọa ông Nguyễn Văn Anh (tức Tư "mộ", 56 tuổi, trú P.Kon Tum), buộc phải nộp 90 triệu đồng mỗi tháng để được bảo kê hoạt động xây mộ.

Sau khi nhận 45 triệu đồng, thấy ông Anh trì hoãn đưa thêm tiền, tối 3.8.2023, Tài cùng đàn em mang súng AK, dao, tuýp sắt, xà beng đến đập phá tài sản tại nhà ông Anh trên đường Phù Đổng.

Nhóm này sau đó đến nơi ở khác của ông Anh trên đường Nguyễn Văn Cừ. Tại đây, Tài dùng súng AK bắn 2 phát vào trong nhà để đe dọa.

Lo sợ bị trả thù, từ tháng 10.2023 đến tháng 7.2025, ông Anh phải đưa cho nhóm Tài tổng cộng hơn 1,8 tỉ đồng.

C02 còn xác định nhóm Tài tranh giành địa bàn bảo kê các nữ nhân viên rót bia tại quán karaoke, quán nhậu ở TP.Kon Tum cũ. Sau khi chiếm được địa bàn, Tài chỉ đạo đàn em thu 80.000 đồng mỗi tiếp viên trong một ca làm việc. Người không nộp tiền hoặc tự đi làm không báo cho nhóm này sẽ bị đe dọa, đánh đập.

Bảo kê hoạt động mua bán ma túy

Theo điều tra, Tài còn chỉ đạo đàn em tìm đánh Lê Quốc Nghĩa (30 tuổi, trú xã Rờ Kơi, Quảng Ngãi) nhằm bảo kê hoạt động mua bán ma túy của người này.

Tối 29.6.2025, nhóm Tài mang súng, dao đến nơi Nghĩa đang có mặt trên đường Lý Thái Tổ (P.Kon Tum). Tài dùng lưỡi lê kẹp cổ, lấy báng súng đánh vào đầu Nghĩa. Trong lúc xô xát, súng cướp cò khiến một người ngồi đối diện trúng đạn.

Nghĩa bỏ chạy nhưng bị nhóm Tài đuổi chém, gây thương tích 45%.

Ngày 19.1.2026, Tài cùng Lê Văn Ân (35 tuổi, trú P.Đăk Cấm, Quảng Ngãi) dùng súng K59, K54 cướp hơn 1,8 tỉ đồng tại Phòng giao dịch Trà Bá của Vietcombank ở Gia Lai. Cả hai bị bắt vào ngày 4 và 5.2.

Cuối tháng 5.2026, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Tài tổng cộng 30 năm tù, Ân 26 năm tù về các tội cướp tài sản, rửa tiền và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Từ việc mở rộng điều tra vụ cướp ngân hàng, C02 làm rõ thêm 9 vụ án khác do Tài và đồng phạm gây ra, đồng thời đề nghị truy tố các bị can liên quan theo hành vi được xác định trong từng vụ án.