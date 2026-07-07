Tài khoản Facebook giả mạo, đăng hình cậu bé bị bỏng 96% để kêu gọi từ thiện

Ngày 7.7, tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng cho biết, bệnh viện vừa phát đi cảnh báo về một tài khoản Facebook giả mạo mang tên "Bệnh viện Sóc Trăng" sử dụng trái phép hình ảnh, thông tin của bệnh viện để đăng tải các nội dung kêu gọi quyên góp từ thiện.

Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng phát đi cảnh báo về tài khoản Facebook giả mạo mang tên "Bệnh viện Sóc Trăng" để đăng tải các nội dung kêu gọi quyên góp từ thiện ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo bệnh viện, tài khoản này được tạo lập đầu tháng 7.2026, sử dụng logo, hình ảnh, địa chỉ và nhiều thông tin của Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng; đồng thời đăng tải lại một số nội dung của bệnh viện nhằm tạo sự tin tưởng và gây nhầm lẫn cho người dùng mạng xã hội.

Đáng chú ý, tài khoản trên đăng tải các bài viết vận động, kêu gọi hỗ trợ cho một trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, nhân vật được nhắc đến thực chất là em Nguyễn Hữu Chính, cậu bé từng bị bỏng đến 96% cơ thể do lao vào biển lửa cứu mẹ nuôi và được Báo Thanh Niên đăng tải từ năm 2022.

Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng khẳng định đây là tài khoản giả mạo. Mọi thông tin, lời kêu gọi quyên góp từ tài khoản này hoàn toàn không xuất phát từ bệnh viện.

Sau hơn 40 ca phẫu thuật lớn nhỏ, hiện nay em Nguyễn Hữu Chính đã phục hồi gần như hoàn toàn khả năng vận động ẢNH: DUY TÂN

Hiện nay, Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng chỉ có duy nhất một kênh Facebook chính thức là fanpage "Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng" tại địa chỉ facebook.com/BenhVienSanNhiSocTrang. Đây là trang thông tin cộng đồng (fanpage), không phải tài khoản cá nhân (profile).

Bệnh viện đề nghị người dân, bệnh nhân và thân nhân người bệnh nâng cao cảnh giác, không theo dõi, chia sẻ hoặc chuyển tiền cho bất kỳ lời kêu gọi quyên góp nào xuất phát từ tài khoản giả mạo nêu trên nhằm tránh bị lợi dụng, lừa đảo.

Hiện Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cậu bé trong bài đăng giả mạo kêu gọi quyên góp đã có cuộc sống mới

Em Nguyễn Hữu Chính (16 tuổi, ở ấp An Nghiệp, xã Nhơn Mỹ, TP.Cần Thơ) là nhân vật trong bài viết "Cậu bé miền Tây dũng cảm quay lại cứu mẹ nuôi, chấp nhận có thể chết", đăng trên Báo Thanh Niên ngày 9.8.2022.

Dù phát âm còn khó do di chứng bỏng nhưng Chính luôn giữ tinh thần lạc quan, thường xuyên cười nói và nuôi ước mơ được trở lại trường học ẢNH: DUY TÂN

Năm 2020, khi mới 9 tuổi, trong lúc cùng cha mẹ nuôi làm nghề vịt chạy đồng, Chính phát hiện bình gas trên ghe bị rò rỉ. Sau khi chạy lên bờ gọi mẹ nuôi thoát thân, thấy bà vẫn còn mắc kẹt bên trong, cậu bé không ngần ngại quay trở lại cứu. Đúng lúc đó, bình gas phát nổ khiến em bị bỏng đến 96% cơ thể. Mẹ nuôi của em qua đời sau một ngày cấp cứu.

Câu chuyện của Chính làm lay động hàng triệu trái tim. Chỉ chưa đầy một tuần sau khi Báo Thanh Niên đăng tải, bạn đọc cả nước đã quyên góp hơn 1,1 tỉ đồng hỗ trợ điều trị cho em. Đến nay, tổng số tiền hỗ trợ đã vượt 2 tỉ đồng, giúp gia đình trả hết nợ, có điều kiện xây dựng nhà mới và tiếp tục chữa trị lâu dài.

Sau hơn 40 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, hiện Chính tự đi lại, cầm nắm đồ vật, tự xúc cơm ăn và phụ giúp mẹ nhiều công việc trong gia đình. Dù việc phát âm vẫn còn khó khăn do di chứng bỏng, Chính luôn giữ tinh thần lạc quan, thường xuyên cười nói và nuôi ước mơ được trở lại trường học.

Gia đình cho biết, thời gian tới Chính sẽ tiếp tục được phẫu thuật phần mũi để hỗ trợ hô hấp và cải thiện thẩm mỹ. Sau ca phẫu thuật, em sẽ quay trở lại trường để tiếp tục việc học còn dang dở.

Việc một số đối tượng lợi dụng hình ảnh và câu chuyện đầy xúc động của em Nguyễn Hữu Chính để kêu gọi quyên góp từ thiện trái phép không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng mà còn làm tổn thương đến gia đình em, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, trục lợi từ lòng tốt của cộng đồng.