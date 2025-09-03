Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Tái khởi động Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất vào tháng 11.2025

Nguyên Nga
Nguyên Nga
03/09/2025 09:25 GMT+7

Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất (Quảng Ngãi) dự kiến sẽ chính thức tái khởi động sản xuất ethanol phục vụ phối trộn xăng sinh học E10 vào tháng 11 năm nay.

Thông tin trên được đưa ra tại buổi làm việc mới đây giữa Công ty CP Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung - đơn vị quản lý và vận hành Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất với Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR.

Theo kế hoạch, các đơn vị đang tập trung toàn lực để đẩy nhanh tiến độ bảo dưỡng Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất với mục tiêu hoàn tất trước ngày 31.10. Hoạt động bảo dưỡng đang được tiến hành tại khu vực phân xưởng điện - hơi sau khi đã hoàn thành khởi động trạm điện chính để cấp điện cho toàn bộ Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất. 

Với tiến độ được kiểm soát chặt chẽ theo ngày và nhân lực được huy động ở mức cao nhất như hiện nay, nhà máy dự kiến chính thức tái khởi động sản xuất ethanol phục vụ phối trộn xăng sinh học E10 vào tháng 11.2025.

Tái khởi động Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất vào tháng 11.2025- Ảnh 1.

Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất

ẢNH: BSR

Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn thực hiện lộ trình quốc gia về chuyển đổi nhiên liệu xanh theo định hướng của Petrovietnam và Chính phủ.

Với công suất 100 triệu lít ethanol mỗi năm, nguyên liệu chủ yếu từ sắn lát khô, Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất sẽ giữ vai trò then chốt cùng với Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong việc cung ứng nhiên liệu sinh học cho thị trường miền Trung, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải và phát triển nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường.

Trước đó, ngày 29.8, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn phối hợp với Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) đã xuất bán thương mại lô xăng sinh học E10 RON95 đầu tiên bằng đường bộ, phân phối tại tỉnh Quảng Ngãi và các khu vực lân cận. Như vậy, sau khi thực hiện bán thí điểm tại Hà Nội và Hải Phòng, PVOil bắt đầu chiến lược bán thí điểm xăng E10 tại khu vực miền Trung từ tháng 9 này.

Tin liên quan

Đề xuất chỉ bán xăng E10 từ 2026, Bộ Công thương nói gì về xăng E5?

Đề xuất chỉ bán xăng E10 từ 2026, Bộ Công thương nói gì về xăng E5?

Theo đề xuất của Bộ Công thương, kể từ ngày 1.1.2026, toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc là xăng E10.

Sau 2 tuần, tiêu thụ xăng E10 tại TP.HCM thế nào?

Khám phá thêm chủ đề

Dung quất lọc hóa dầu Bình Sơn PVOIL Xăng E10 Nhiên liệu sinh học
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận