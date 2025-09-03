Tái khởi động Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất vào tháng 11.2025

Thông tin trên được đưa ra tại buổi làm việc mới đây giữa Công ty CP Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung - đơn vị quản lý và vận hành Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất với Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR.

Theo kế hoạch, các đơn vị đang tập trung toàn lực để đẩy nhanh tiến độ bảo dưỡng Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất với mục tiêu hoàn tất trước ngày 31.10. Hoạt động bảo dưỡng đang được tiến hành tại khu vực phân xưởng điện - hơi sau khi đã hoàn thành khởi động trạm điện chính để cấp điện cho toàn bộ Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất.

Với tiến độ được kiểm soát chặt chẽ theo ngày và nhân lực được huy động ở mức cao nhất như hiện nay, nhà máy dự kiến chính thức tái khởi động sản xuất ethanol phục vụ phối trộn xăng sinh học E10 vào tháng 11.2025.

Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất ẢNH: BSR

Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn thực hiện lộ trình quốc gia về chuyển đổi nhiên liệu xanh theo định hướng của Petrovietnam và Chính phủ.

Với công suất 100 triệu lít ethanol mỗi năm, nguyên liệu chủ yếu từ sắn lát khô, Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất sẽ giữ vai trò then chốt cùng với Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong việc cung ứng nhiên liệu sinh học cho thị trường miền Trung, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải và phát triển nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường.

Trước đó, ngày 29.8, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn phối hợp với Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) đã xuất bán thương mại lô xăng sinh học E10 RON95 đầu tiên bằng đường bộ, phân phối tại tỉnh Quảng Ngãi và các khu vực lân cận. Như vậy, sau khi thực hiện bán thí điểm tại Hà Nội và Hải Phòng, PVOil bắt đầu chiến lược bán thí điểm xăng E10 tại khu vực miền Trung từ tháng 9 này.