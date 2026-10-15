Tai nạn liên hoàn 5 xe trên quốc lộ 1, ô tô 7 chỗ bị kẹp giữa 2 xe tải

Khoảng 15 giờ chiều nay 15.10, xe giường nằm chở 20 hành khách chạy trên quốc lộ 1, hướng từ ngã tư Bình Phước về nút giao Gò Dưa. Khi đến trước chợ đầu mối Thủ Đức (phường Tam Bình, TP.HCM), xe bất ngờ va chạm với một xe tải đang lưu thông phía trước.

Sau cú va chạm, các phương tiện phía trước bị dồn lại, dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn giữa xe giường nằm, 3 xe tải và một ô tô 7 chỗ.

Xe ô tô 7 chỗ hư hỏng nặng nhất vì bị kẹp giữa 2 xe tải ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại hiện trường, ô tô 7 chỗ bị kẹp giữa 2 xe tải nên hư hỏng nặng nhất. Phần đầu xe biến dạng nghiêm trọng, nắp ca pô bẹp dúm, khoang máy lộ ra ngoài, cụm đèn và cản trước hư hỏng. Các xe còn lại cũng bị móp méo, trong khi nhiều hành khách trên xe giường nằm hoảng loạn sau sự cố.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ khoảng 30 phút.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, di dời các phương tiện gặp nạn vào bên trong để hạn chế ùn tắc. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.