Văn hóa

Tài năng cải lương toàn quốc quốc 2026: Trọng Nhân đoạt giải nhất đầy thuyết phục

Hoàng Kim
24/05/2026 00:00 GMT+7

Cuộc thi Tài năng cải lương toàn quốc 2026 đã khép lại và thành công tốt đẹp với kết quả tâm phục khẩu phục. 

Cuộc thi Tài năng cải lương toàn quốc 2026 khép lại với nhiều dấu ấn đẹp, ghi nhận sự thăng hoa của lớp nghệ sĩ trẻ cùng những tìm tòi mới trong nghệ thuật cải lương đương đại.

Trọng Nhân trong trích đoạn "Diễn kịch một mình"

ẢNH: H.K

Ở hạng mục cao nhất, ban tổ chức đã trao 4 giải nhất cho những gương mặt nổi bật gồm: Trương Trọng Nhân (Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long) với vai Lão nghệ sĩ trong trích đoạn Diễn kịch một mình; Bích Trâm (Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment) vai Thị Bình trong Lôi vũ; Lê Hoàng Nghi (Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ) vai Herostraus trong Kẻ đốt đền và Ngân Hà (Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam) với vai Macbeth trong Tùy hứng phu nhân Macbeth.

Ngân Hà trong trích đoạn "Tùy hứng phu nhân Macbeth"

ẢNH H.K

9 giải nhì cũng được trao cho các nghệ sĩ: Ngọc Linh (Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam) vai Ngọc Trần trong Sỏi nhỏ và non cao; Kim Ngân (Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật TP.Cần Thơ) vai Tống Thị Quyên trong Vương quyền; Đỗ Thị Hiền (Nhà hát Cải lương Hà Nội) vai Lý Chiêu Hoàng trong Đêm cuối Lý Chiêu Hoàng; Kim Tiến (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) vai Trường Lạc Hoàng Thái Hậu trong Bi kịch; Lê Trung Tuấn (Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng) vai Lý Thường Kiệt trong Trọn đời trung hiếu với Thăng Long; Diễm Kiều (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) vai Nguyễn Thị Thập trong Bão dậy trời Hưng Long; Trương Văn Phong (Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa) vai Cai ngục trong Cha con người cai ngục - Tiểu Quân hiến tay; Mỹ Lệ (Nhà hát Cao Văn Lầu) vai Hiếu trong Một phút một thời và Đinh Xuân Hùng (Nhà hát Cải lương Hà Nội) vai Lê Chiêu Thống trong Trời Nam.

Lê Hoàng Nghi trong trích đoạn "Kẻ đốt đền"

ẢNH: H.K

Bên cạnh đó, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng trao giải Diễn viên xuất sắc cho 10 nghệ sĩ có phần thể hiện ấn tượng, gồm: Khánh Tâm, Ngọc Tuấn, Cao Văn Duy, Trương Huỳnh Anh Nhi, Võ Vũ Linh, Phạm Thị Mỹ Linh, Trần Hồng Thêm, Phan Thu Phương, Ngân Huyền và Lê Xuân Vương.

Không chỉ là cuộc tranh tài nghề nghiệp, Tài năng Cải llươngtoàn quốc 2026 còn cho thấy sức sống bền bỉ của sân khấu cải lương qua những giọng ca, vai diễn và cách tiếp cận mới của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Những trích đoạn giàu cảm xúc, những nhân vật được đào sâu tâm lý và sự dấn thân của các đơn vị nghệ thuật trên cả nước đã góp phần tạo nên một mùa hội nghề đầy cảm xúc, tiếp thêm niềm tin cho hành trình gìn giữ và phát triển nghệ thuật cải lương trong đời sống đương đại.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
