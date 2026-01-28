Tài sản chung vô giá đưa quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chân thành cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước tới VN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào, ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản VN và Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Điều này minh chứng cho mối quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh sau thành công rất tốt đẹp Đại hội XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đại hội XIV của Đảng Cộng sản VN, hai Đảng cùng nỗ lực triển khai thắng lợi Nghị quyết của hai đại hội, cũng như thực hiện thỏa thuận cấp cao, nhằm đáp ứng sự mong đợi của hai Tổng Bí thư, hai Đảng cũng như của nhân dân hai nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Trân trọng cảm ơn tình cảm nồng ấm của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân VN dành cho đoàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã hoàn thành tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới VN. Trong suốt các hoạt động của chuyến thăm, đoàn luôn nhận được sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, nồng ấm không chỉ như đối với những người khách quý mà thật sự là những người đồng chí, người anh em đã từng đồng cam cộng khổ trong suốt lịch sử cách mạng của hai Đảng, hai đất nước. Đó tiếp tục là tài sản chung vô giá để đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới; khẳng định quyết tâm gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược VN - Lào, không thế lực nào lay chuyển được.

Thúc đẩy hợp tác Mặt trận VN - Lào đi vào chiều sâu, thực chất

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Thay mặt Ủy ban T.Ư MTTQ VN, bà Bùi Thị Minh Hoài gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Thành công của đại hội một lần nữa khẳng định sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phương thức lãnh đạo trong Đảng; đồng thời đánh dấu bước phát triển lớn mạnh của Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN cũng nhiệt liệt chúc mừng ông Thongloun Sisoulith tiếp tục nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, MTTQ VN và các tổ chức thành viên luôn coi việc gìn giữ, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược VN - Lào là trách nhiệm và cũng là mệnh lệnh từ trái tim mình. Trên tinh thần đó, từ ngày

28 - 30.1.2026, Mặt trận hai nước sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới VN - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2026 tại tỉnh Nghệ An, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi nước, đặc biệt là cụ thể hóa tinh thần Tuyên bố chung cuộc gặp cấp cao hai Đảng vào tháng 12.2025.

Từ nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản VN, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN cho biết thời gian tới, Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò không chỉ là nơi tập hợp, phát huy sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội sắc bén, giúp cho Đảng, Nhà nước hoạch định chính sách sát với thực tiễn hơn. Với tư duy đổi mới, MTTQ VN mong muốn phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm với Mặt trận Lào xây dựng đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để hoạt động Mặt trận hai nước ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu.

Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài và sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân VN dành cho Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith khẳng định Mặt trận hai nước có vai trò quan trọng đối với hai Đảng, gắn liền với quá trình lịch sử của hai nước và có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn tiếp theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đề nghị hai cơ quan tiếp tục duy trì truyền thống, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith mong muốn hai cơ quan sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa hơn nữa; đồng thời đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ bài học kinh nghiệm để hoạt động Mặt trận ngày càng thực chất, huy động được người dân ủng hộ, góp sức xây dựng hai Đảng, hai đất nước ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cũng đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau để thúc đẩy tuyên truyền, giáo dục người dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu thêm về tầm quan trọng, nguồn gốc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.