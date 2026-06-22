Tại sao điện dùng càng nhiều càng đắt hơn?

Đó là chia sẻ từ ông Hà Đăng Sơn, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh (Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam), tại tọa đàm: "Tiết kiệm điện trong mùa cao điểm: Trách nhiệm và giải pháp", do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 22.6, tại Hà Nội.

Ông Hà Đăng Sơn phân tích rào cản tiết kiệm điện trong khối hộ tiêu dùng ẢNH: MINH KHÔI

Ông Sơn cho rằng, khối doanh nghiệp đã chủ động "thắt lưng buộc bụng" tiết kiệm điện để bảo vệ "túi tiền" và giảm thiểu rủi ro cho sản phẩm nhưng ở khối hộ gia đình (chiếm 30% nhu cầu điện toàn hệ thống) thì vấn đề tiết kiệm điện vẫn đang vấp phải những lực cản lớn từ tư duy cũ kỹ, chưa thể tháo gỡ.

Cụ thể, ông Sơn cho rằng, nhiều người dân hiện vẫn mang tâm lý: "Tôi có tiền thì tại sao tôi không được dùng nhiều? Tôi trả được thì tại sao tôi không được dùng nhiều?", dẫn đến tư duy kiếm được tiền thì có quyền lãng phí. Người dân chưa nhận thức được rằng, khi sử dụng vượt quá một ngưỡng công suất nào đó, hệ thống sẽ buộc phải huy động các nguồn điện đắt đỏ hơn, từ đó tiền điện phải trả sẽ nhiều hơn gây ra chi phí đầu tư hạ tầng cực kỳ lớn.

Ngoài ra, người dân vẫn còn có tư duy "dùng nhiều thì phải rẻ", tức là có thắc mắc "tại sao bình thường hàng hóa khác dùng nhiều thì rẻ đi, mà điện cứ dùng nhiều lại đắt hơn?". Theo ông Sơn, điều này rất khó giải thích đối với những người tiêu dùng bình thường. Họ sẽ không hiểu được những đặc thù rất đặc biệt của cung ứng điện, giá trị của mỗi một kWh điện cắt giảm được.

Tronng khi đó, những người sử dụng lãng phí điện lại chưa phải chịu trách nhiệm về hành vi gây tác động lớn tới hệ thống điện thông qua hệ thống giá. Bởi vì giá điện bán lẻ hiện nay vẫn là giá được kiểm soát, thông thường vẫn còn bù chéo và chưa thể hiện được yếu tố chi phí công suất trong đó.

Ông Ngô Sơn Hải, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho rằng để đáp ứng tốc độ tăng trưởng tiêu thụ điện hiện nay, mỗi năm hệ thống điện quốc gia cần bổ sung khoảng 4.000 - 5.000 MW công suất mới. Ví dụ, để bổ sung 1.000 MW từ các dự án điện gió ngoài khơi hoặc điện khí LNG, sau khi hoàn tất các thủ tục, nhà đầu tư phải mất 3 - 4 năm để đưa nguồn điện mới này đi vào vận hành.

"Nhưng chỉ cần tiết kiệm được 2% công suất tiêu thụ điện đã tương đương giảm nhu cầu đầu tư khoảng 1.000 MW", ông Sơn nói và khẳng định, tiết kiệm điện là giải pháp nhanh chóng, hiệu quả và ít tốn kém hơn rất nhiều so với đầu từ nguồn điện mời.

Cũng theo đại diện lãnh đạo EVN, hiện nay, đơn vị vận hành hệ thống điện phải huy động các nguồn điện theo thứ tự từ chi phí thấp đến chi phí cao để đáp ứng nhu cầu phụ tải. Khi nhu cầu sử dụng điện tăng lên, hệ thống buộc phải huy động thêm những nguồn điện có giá thành cao hơn. Nếu sử dụng điện tiết kiệm sẽ góp phần hạn chế việc huy động nguồn điện đắt đỏ, qua đó giảm chi phí vận hành chung của toàn hệ thống.

Ông Đặng Hải Dũng, Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương) cho biết, để thúc đẩy và hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiết kiệm điện, trong tuần vừa qua, Bộ Công thương đã trình Chính phủ dự thảo đầu tiên về xây dựng Quỹ sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Ngoài công cụ hỗ trợ kỹ thuật, quỹ này sẽ là công cụ hỗ trợ về tài chính cho các doanh nghiệp sử dụng khi muốn thay đổi, nâng cấp về công nghệ để bảo đảm tiết kiệm điện.