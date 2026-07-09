Buồn nôn được hiểu đơn giản là cảm giác muốn nôn nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể nôn mửa ngay sau khi buồn nôn. Còn tình trạng buồn nôn buổi sáng là trạng thái dạ dày bị kích ứng, tạo ra cảm giác muốn nôn ngay sau khi rời khỏi giường. Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Dược học Châu Âu cho biết, trong dạ dày của bạn, các sợi thần kinh phế vị được làm từ các tế bào thần kinh hướng tâm theo dõi nội dung, sức khỏe dạ dày và quá trình tiêu hóa. Khi chúng phát hiện ra điều gì đó không ổn chúng sẽ gửi tín hiệu SOS để sẵn sàng tống các chất trong dạ dày ra ngoài trước khi chúng được tiêu hóa.

Tại sao hay buồn nôn buổi sáng?