Tại sao hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp di sản thừa kế cố NSƯT Vũ Linh?

Ngày 22.4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế tài sản, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi nhà cho ở nhờ giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái cố NSƯT Vũ Linh) và bị đơn Võ Thị Hồng Loan (con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh).

Tại sao hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh?

Phiên xét xử phúc thẩm xem xét kháng cáo của bà Võ Thị Hồng Nhung, Võ Thị Hồng Loan và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố nghệ sĩ) và ông Võ Thành Nhiêu (em trai của cố nghệ sĩ).

Bà Võ Thị Hồng Nhung, Võ Thị Hồng Loan và bà Lê Thị Hồng Phượng, ông Võ Thành Nhiêu cùng luật sư đại diện đều có mặt tại phiên tòa. Ông Võ Thành Nhiêu do sức khoẻ không tốt đã ngồi xe lăn đến để tham dự phiên tòa.

Tại phần thủ tục, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là đại diện UBND phường Cầu Kiệu, TP.HCM - kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng UBND Phú Nhuận (cũ) - vắng mặt.

Sau khi hội ý tại chỗ, HĐXX nhận thấy sự có mặt của UBND phường Cầu Kiệu là rất quan trọng trong vụ án này. Theo HĐXX, đây là vụ án phức tạp, dư luận xã hội rất quan tâm, nên để đảm bảo tính khách quan, chính xác, toàn diện, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa, thời gian xét xử lại sẽ ấn định sau.