Tại sao không khuyến khích bất động sản cao cấp?

TS Phạm Viết Thuận cho rằng, kinh tế vĩ mô Việt Nam hiện tốt và ổn định. Sau sáp nhập, TP.HCM là một trong những thành phố lớn nhất khu vực châu Á chứ không riêng gì Việt Nam. Chính vì vậy, cần khuyến khích phát triển thị trường bất động sản (BĐS) từ nay đến năm 2030. Hiện luật Đất đai, luật BĐS điều chỉnh và tiếp tục điều chỉnh. Trong luật BĐS có kinh doanh BĐS là khuyến khích rất nhiều nguồn vốn, nhất là đầu tư nước ngoài. Chẳng hạn, tại Thủ Thiêm có những căn nhà 900 tỉ đồng một căn. Nguồn vốn này hoàn toàn là nguồn vốn từ ngoài vào chứ không phải từ trong ra. Vậy tại sao lại không khuyến khích đầu tư BĐS phân khúc bậc cao. Phân khúc nhà ở thứ 2 cần đầu tư là nhà ở xã hội. Đó là những quyết sách trong chính sách đầu tư.

Hội thảo "Tín dụng bất động sản, kiểm soát thế nào để phát triển" ẢNH: ĐỘC LẬP

Về lãi suất, ông Thuận đặt câu hỏi tại sao lãi suất bây giờ là 15% đối với ngân hàng nhà nước quốc doanh, còn đối với những ngân hàng cổ phần có những nơi 8% nhưng không giải ngân được? Theo ông Thuận, ngân hàng là trung gian tín dụng, cộng trừ 3% đối với dòng tiền lưu thông trong thị trường. Lãi suất là tỷ lệ bình quân lợi nhuận của các ngành công nghiệp cộng lại. Mà tỷ lệ bình quân bây giờ theo tính toán là từ 5,3 đến 6,2, mà lãi suất 15% là quá cao. "Tôi cho rằng, cần xem xét lại lãi suất, nhất là siết về tín dụng BĐS. Siết tín dụng BĐS sẽ ảnh hưởng đến các ngành khác vì ngành này liên quan đến 40 ngành nghề khác. Trong khi chi phí nguyên vật liệu xây dựng hiện nay tăng lên mà lãi suất tăng lên 15% nếu không kịp thời điều hành thì ảnh hưởng lớn đến kinh tế. Chúng ta phải nhanh chân lên", ông Thuận nhấn mạnh.

Ở chiều ngược lại, ông Thuận chia sẻ, Ngân hàng Nhà nước cho biết giữ ổn định lãi suất trong quý tới và phối hợp với các cơ quan ban ngành để giải quyết những cái khó khăn về lãi suất đối với các doanh nghiệp, giảm đi những khó khăn và giảm nguy cơ rủi ro cũng như suy thoái. "Trong ngắn hạn, cần tạo điều kiện cho chủ đầu tư làm, chú trọng nhất là nhà ở xã hội. Nếu người chưa có căn nhà ở nào thì hỗ trợ họ lãi suất. Chính phủ vừa qua đặt ra 1 triệu căn nhà nhưng với lãi suất này cộng thêm định kiến là vay có tính đầu cơ thì rất khó. Không phải cứ vay tiền ngân hàng là có tính đầu cơ", ông Thuận nói.

Ông Thuận cũng lưu ý, muốn phát triển BĐS bền vững thì phải tính trung và dài hạn. Một dự án mất 5 - 10 năm chứ không phải nhanh được. Tuy nhiên, vài năm lãi suất lại tăng cao thì khủng hoảng thị trường là điều đương nhiên.

"Sau 2 năm tháo gỡ thị trường, lãi suất vay nay lại tăng lên quá cao thì cần xem lại. Ngân hàng, đặc biệt là Big4 nên chủ động trong vai trò chính, nhất là có liên quan lãi suất. Đối với gói tín dụng 150.000 tỉ đồng, nên đi theo hướng hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp chứ không phải là cho vay nhằm bình ổn giá BĐS. Cần ổn định lãi suất và mở đường để giải quyết vốn cho nhà xã hội", ông Thuận cho hay.