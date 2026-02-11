Tại sao leo cầu thang đốt cháy lượng mỡ gấp 3 lần so với đi bộ

Ông Mickey Mehta, huấn luyện viên thể hình tại Ấn Độ, cho biết leo cầu thang là một trong những hình thức vận động đơn giản nhưng có tác động mạnh mẽ đến quá trình đốt calo, săn chắc cơ bắp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Thay vì di chuyển trên mặt phẳng, vận động theo chiều thẳng đứng tạo áp lực lớn hơn lên cơ thể, từ đó kích thích quá trình trao đổi chất, theo trang sức khỏe HealthShots (Ấn Độ).

Tiêu hao năng lượng cao hơn trong thời gian ngắn

Khi đi bộ trên mặt phẳng, cơ thể di chuyển về phía trước với mức cản lực thấp. Các nhóm cơ hoạt động đều, không phải chịu áp lực lớn.

Ngược lại, leo cầu thang buộc cơ thể phải nâng toàn bộ trọng lượng lên cao ở mỗi bước chân. Điều này khiến các cơ phải làm việc nhiều hơn và tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.

Theo dữ liệu từ Harvard Health Publishing, leo cầu thang có thể đốt gần gấp 3 lần lượng calo so với đi bộ ở tốc độ bình thường.

Ông Mickey Mehta giải thích rằng sự khác biệt nằm ở yếu tố trọng lực. Việc liên tục nâng cơ thể lên cao khiến nhịp tim tăng nhanh, hệ tim mạch và hô hấp phải hoạt động mạnh hơn.

Leo cầu thang là một trong những hình thức vận động đơn giản nhưng có tác động mạnh mẽ đến quá trình đốt calo Ảnh: AI

Hỗ trợ đốt mỡ nhanh

Khi nhịp tim tăng nhanh, cơ thể sẽ chuyển sang trạng thái đốt mỡ hiệu quả hơn. Leo cầu thang giúp đạt được trạng thái này trong thời gian ngắn.

Ông Mickey Mehta cho biết chỉ khoảng 8 đến 10 phút leo cầu thang đã có thể mang lại lợi ích đốt mỡ tương đương một buổi đi bộ kéo dài hơn nhiều.

Leo cầu thang làm tăng sinh nhiệt, tức quá trình cơ thể sử dụng năng lượng để tạo nhiệt. Quá trình đó giúp tiêu hao calo liên tục, ngay cả sau khi kết thúc vận động.

Tốt tim mạch

Leo cầu thang còn là hình thức vận động khiến nhịp tim tăng nhanh trong thời gian ngắn, từ đó cải thiện sức bền tim phổi.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Medicine & Science in Sports & Exercise khẳng định chỉ cần 30 phút leo cầu thang mỗi tuần cũng đủ để cải thiện đáng kể thể lực tim mạch.

Một nghiên cứu khác đăng trên tạp chí Atherosclerosis vào tháng 9.2023 cho thấy việc leo khoảng 5 tầng cầu thang mỗi ngày, tương đương 50 bậc, có thể giúp giảm gần 20% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ông Mickey Mehta khuyến nghị nên kết hợp 2 hình thức vận động. Đi bộ phù hợp cho những ngày phục hồi hoặc thư giãn, trong khi leo cầu thang thích hợp cho các buổi tập ngắn nhưng cần hiệu quả cao.

Việc tận dụng cầu thang trong sinh hoạt hằng ngày được xem là giải pháp đơn giản, tiết kiệm và dễ áp dụng để cải thiện sức khỏe toàn diện.