Tại các sân bay lớn, không khó bắt gặp những chiếc xe kéo có kích thước nhỏ bé nhiều lần so với máy bay chở khách và thiết kế khá lạ lẫm. Thế nhưng, chúng vẫn có thể đẩy hoặc kéo những chiếc máy bay nặng hàng trăm tấn di chuyển trên mặt đất. Sự chênh lệch ấy khiến không ít người tò mò về sức kéo của loại phương tiện này.

Ngoại hình khá khiêm tốn nhưng xe kéo đủ sức kéo máy bay nặng hàng trăm tấn

ẢNH: HYDRO AERO

Thực tế, đây là xe kéo máy bay chuyên dụng, được thiết kế để tạo lực kéo lớn ở tốc độ thấp. Khả năng của chúng còn bắt nguồn từ một nguyên tắc vật lý đơn giản.

Vì sao "xe tí hon" có thể kéo máy bay nặng hàng trăm tấn?

Điều đầu tiên cần hiểu là xe kéo không phải nâng toàn bộ trọng lượng máy bay. Khi ở trên mặt đất, hệ thống bánh đáp chịu tải trọng của máy bay, còn xe kéo chỉ cần tạo đủ lực để khiến bánh xe lăn và duy trì chuyển động. Vì vậy, lực cần thiết nhỏ hơn rất nhiều so với trọng lượng hàng trăm tấn của máy bay.

Trên mặt sân bằng phẳng, khi máy bay di chuyển thẳng với tốc độ ổn định, lực cản lăn có thể chỉ tương đương 1 - 2% trọng lượng. Chẳng hạn, với máy bay nặng 300 tấn, lực kéo để thắng lực cản lăn theo giả định chỉ khoảng 3 - 6 tấn lực. Thực tế, lực kéo còn thay đổi theo độ dốc, tình trạng mặt sân, gia tốc và hướng di chuyển.

Xe kéo máy bay dùng động cơ diesel hoặc kết hợp mô-tơ điện, sinh mô-men xoắn lớn ở tốc độ thấp ẢNH: WSJ

Ngoài nguyên lý trên, xe kéo còn sở hữu hệ truyền động khác xe tải thông thường. Dù có kích thước nhỏ, nhiều mẫu xe nặng hàng chục tấn, dùng động cơ diesel hoặc mô-tơ điện kết hợp hộp số, bộ giảm tốc để tạo mô-men xoắn lớn tại bánh xe. Nhờ đó, xe tạo được lực kéo mạnh ngay khi di chuyển rất chậm.

Trọng lượng bản thân, hệ thống dẫn động và lốp chuyên dụng còn giúp xe tăng độ bám với mặt sân. Nếu độ bám không đủ, bánh xe có thể quay trượt dù động cơ có công suất lớn. Điển hình, một số dòng xe kéo có thể phục vụ máy bay với trọng lượng cất cánh tối đa đến 600 tấn. Đây là giới hạn trọng lượng máy bay mà chiếc xe này có thể kéo, không phải lực kéo tương đương 600 tấn.

Xe kéo máy bay hoạt động như thế nào?

Hiện nay, xe kéo máy bay phổ biến có hai loại. Loại truyền thống sử dụng thanh nối chuyên dụng gắn với càng đáp trước. Khi xe tiến hoặc lùi, lực được truyền qua thanh nối để di chuyển và điều hướng máy bay.

Xe kéo máy bay có hai loại chính, gồm dùng thanh nối càng đáp và nâng bánh đáp trước ẢNH: GOLDHOFERG

Loại còn lại không dùng thanh nối, thay vào đó sử dụng cơ cấu giữ và nâng bánh đáp trước lên khỏi mặt sân. Một phần tải trọng máy bay truyền xuống xe kéo, giúp tăng độ bám của bánh xe. Tuy nhiên, phần lớn trọng lượng máy bay vẫn do các bánh đáp chính chịu, chứ không phải được chiếc xe nhỏ bé nâng lên hoàn toàn.

Ngoài sức kéo, khả năng điều khiển và phanh cũng quan trọng không kém. Máy bay có khối lượng lớn nên quán tính lớn, đòi hỏi xe kéo phải di chuyển chậm, tránh phanh gấp, tăng tốc hoặc chuyển hướng đột ngột. Những thao tác thiếu chính xác có thể gây quá tải, hư hỏng hệ thống càng đáp.

Một câu hỏi khác thường được nhiều người thắc mắc là "máy bay có động cơ phản lực mạnh, tại sao vẫn cần xe kéo?". Trên thực tế, máy bay phản lực có thể tự lăn về phía trước nhờ lực đẩy động cơ. Tuy nhiên, dùng lực đẩy ngược để lùi ở sân đỗ không phải cách vận hành an toàn bởi luồng không khí mạnh có thể gây nguy hiểm cho người, thiết bị và phương tiện trong sân ga.

Vì vậy, xe kéo thường được dùng để đẩy máy bay lùi khỏi vị trí đỗ, xoay về hướng phù hợp trước khi máy bay tự lăn trên đường lăn. Chúng còn phục vụ việc đưa máy bay vào nhà chứa hoặc di chuyển giữa các vị trí đỗ mà không cần khởi động động cơ.