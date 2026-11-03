Chi phí đăng kiểm ô tô thay đổi thế nào sau quy định mới?

Quyết định 1838/QĐ-BXD (QĐ 1838) của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ ngày 26.10.2026, quy định giá tối đa của dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Biểu giá phân chia theo loại phương tiện và nguồn năng lượng sử dụng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Giá kiểm định ô tô được quy định thế nào?

Theo QĐ 1838, ô tô chở người đến 8 chỗ, không kể người lái, sử dụng nhiên liệu thông thường có giá dịch vụ kiểm định tối đa 281.800 đồng. Với nhóm xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, mức trần tương ứng là 272.700 đồng, thấp hơn 9.100 đồng.

Biểu giá dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới có hiệu lực từ 26.10.2026 ẢNH: QUANG THUẦN

Ô tô chở người từ 9 - 23 chỗ, không kể lái xe, có giá tối đa 336.400 đồng. Ô tô tải 2 trục, khối lượng toàn bộ thiết kế dưới 4 tấn có mức trần 309.100 đồng; nhóm xe tải, đầu kéo từ 5 trục trở lên là 518.200 đồng. Các mức này áp dụng với xe thông thường, chưa bao gồm VAT.

Trước đây, Thông tư 55/2022/TT-BTC quy định giá 250.000 đồng cho ô tô dưới 10 chỗ, đã gồm VAT. Do cách tính khác nhau, không thể lấy 281.800 đồng trừ 250.000 đồng rồi kết luận mọi chủ xe phải trả thêm 31.800 đồng. Hơn nữa, giá mới chỉ là mức trần.

Riêng mức giá thấp hơn dành cho nhóm xe năng lượng sạch phải căn cứ phân loại phương tiện theo quy định; không nên mặc định tất cả ô tô hybrid đều thuộc nhóm này.

Chủ xe thực tế phải thanh toán bao nhiêu?

Theo Thông tư 40/2025/TT-BXD, các cơ sở đăng kiểm được tự xác định giá dịch vụ cụ thể nhưng không vượt mức tối đa do Bộ Xây dựng ban hành. Bên cạnh giá dịch vụ, chủ xe còn phải thanh toán VAT và lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định.

Theo Thông tư 156/2025/TT-BTC, lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định là 40.000 đồng/giấy, có hiệu lực từ ngày 1.1.2026. Như vậy, với ô tô gia đình chạy xăng, số tiền đăng kiểm thông thường gồm giá dịch vụ thực thu, VAT và 40.000 đồng lệ phí. Chi phí này chưa tính phí sử dụng đường bộ hoặc dịch vụ phát sinh theo yêu cầu của chủ phương tiện.

Theo Thông tư 40, xe không đạt kiểm định và kiểm định lại trong ngày thu tối đa 50% giá dịch vụ ẢNH: BÁ HÙNG

Xe được miễn kiểm định lần đầu có giá dịch vụ cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định tối đa 54.500 đồng, chưa gồm VAT. Vì vậy, miễn kiểm định không đồng nghĩa miễn mọi khoản tiền làm thủ tục.

Với xe không đạt kiểm định, theo Thông tư 40, kiểm định lại ngay trong ngày thu tối đa 50% giá dịch vụ cụ thể; kiểm định lại ngày khác hoặc tại cơ sở khác thu 100%. Quy định này đã có hiệu lực từ tháng 1.2026, không phải mới áp dụng ngày 26.10.

Như vậy, quy định mới thiết lập giá trần, không ấn định một khoản tiền chung cho mọi ô tô. Chủ xe nên kiểm tra bảng giá niêm yết, loại phương tiện và các khoản thu để chủ động dự trù chi phí.