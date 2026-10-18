SUV gần 4 tỉ đồng Maserati Grecale hai lần trở thành giải thưởng Hole-in-One

Tại vòng chung kết Tân Sơn Nhất Championship 2026 diễn ra ngày 16.10, golfer Phạm Thành Giang thực hiện cú đánh Hole-in-One (HIO) ở hố 8D, khoảng cách 163 yard, qua đó giành giải thưởng là chiếc Maserati Grecale trị giá gần 4 tỉ đồng. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một năm mẫu SUV của thương hiệu Ý được trao cho golfer thực hiện thành công cú HIO tại cùng sân golf.

Trước đó, tại HTV Swing Cup diễn ra cuối tháng 12.2025, một golfer khác cũng giành chiếc Grecale sau cú đánh thành công ở chính hố 8D. Theo Maserati Việt Nam, chiếc xe sau đó đã được bàn giao cho người chiến thắng. Câu chuyện hai golfer cùng giành một mẫu SUV hạng sang tại một hố golf giúp Grecale trở thành mẫu xe hạng sang thu hút sự quan tâm của giới yêu xe.

Maserati Grecale trị giá gần 4 tỉ đồng lần thứ hai trở thành giải thưởng Hole-in-One tại sân golf Tân Sơn Nhất trong chưa đầy một năm ẢNH: MASERATI

Ra mắt toàn cầu năm 2022, Maserati Grecale là mẫu SUV 5 chỗ, được phát triển theo hướng kết hợp phong cách thể thao đặc trưng của hãng xe Ý với sự tiện nghi, đa dụng trong sử dụng hằng ngày. Tên Grecale lấy cảm hứng từ một luồng gió ở Địa Trung Hải, tiếp nối truyền thống đặt tên xe theo các loại gió của thương hiệu này.

Về ngoại hình, Grecale mang nhiều đường nét nhận diện quen thuộc của Maserati. Phần đầu xe sử dụng lưới tản nhiệt lớn đặt thấp, biểu tượng cây đinh ba ở trung tâm, kết hợp cụm đèn LED lấy cảm hứng từ siêu xe MC20. Nắp ca-pô dài, các đường gân trên thân xe và mui vuốt nhẹ về phía sau tạo dáng vẻ thể thao. Bên hông vẫn có ba khe gió đặc trưng, trong khi logo cây đinh ba xuất hiện tại cột C.

Ở cấu hình tiêu chuẩn, Grecale sở hữu chiều dài cơ sở 2.901 mm. So với những dòng xe thể thao gầm thấp vốn gắn với tên tuổi Maserati, cấu hình SUV giúp Grecale có không gian cho 5 người ngồi, khoang hành lý và khả năng phục vụ nhiều nhu cầu di chuyển. Đây là yếu tố hướng đến nhóm khách hàng muốn sở hữu một chiếc Maserati nhưng vẫn cần sự thực dụng.

Maserati Grecale sở hữu thiết kế thể thao đặc trưng của thương hiệu xe sang Ý, với biểu tượng cây đinh ba nổi bật ở đầu xe ẢNH: BÁ HÙNG

Không gian nội thất Grecale được thiết kế theo hướng hiện đại, giảm bớt nút bấm vật lý để ưu tiên thao tác trên màn hình. Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí 12,3 inch, bên dưới có màn hình 8,8 inch phục vụ điều khiển tiện nghi. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch đặt sau vô lăng; đồng hồ tròn truyền thống trên táp-lô cũng chuyển sang dạng hiển thị kỹ thuật số, giữ nét nhận diện Maserati nhưng phù hợp xu hướng công nghệ.

Bên cạnh chất liệu hoàn thiện cao cấp, ghế ngồi và các chi tiết nội thất còn có những lựa chọn cá nhân hóa. Hệ thống giải trí Maserati Intelligent Assistant (MIA) đảm nhiệm các chức năng kết nối, điều khiển. Tùy phiên bản và trang bị, xe có thể sử dụng dàn âm thanh Sonus faber 14 loa hoặc tùy chọn cao cấp 21 loa. Đây là nhóm tiện nghi hướng đến trải nghiệm người dùng, bên cạnh những yếu tố về hiệu suất vốn gắn với Maserati.

Về vận hành, danh mục Grecale đời 2026 được Maserati giới thiệu có bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0 lít kết hợp hệ thống mild-hybrid, công suất 300 mã lực. Bản Modena dùng động cơ cùng dung tích nhưng đạt 330 mã lực, có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/giờ trong 5,3 giây theo công bố của hãng. Hai cấu hình này sử dụng hệ dẫn động bốn bánh.

Khoang lái Maserati Grecale nổi bật với hệ thống màn hình kỹ thuật số, kết hợp các tiện nghi hiện đại và vật liệu nội thất cao cấp ẢNH: BÁ HÙNG

Với khách hàng ưu tiên hiệu suất, Grecale Trofeo trang bị động cơ V6 3.0 lít, công suất 530 mã lực, tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 3,8 giây và đạt tốc độ tối đa 285 km/giờ. Các chế độ lái cho phép người điều khiển lựa chọn đặc tính vận hành phù hợp; một số cấu hình còn có hệ thống treo khí nén thích ứng.

Theo thông tin Maserati Việt Nam công bố ngày 16.10, Grecale có giá khởi điểm từ 3,69 tỉ đồng. Ở khoảng giá này, mẫu xe tham gia nhóm SUV hạng sang có nhiều lựa chọn cạnh tranh, trong đó có Porsche Macan. Bên cạnh công nghệ và sức mạnh động cơ, Grecale hướng đến tạo khác biệt bằng thiết kế mang dấu ấn Ý, các lựa chọn cá nhân hóa và đặc tính vận hành thể thao.

Việc hai chiếc Grecale liên tiếp trở thành giải thưởng HIO tại Tân Sơn Nhất là câu chuyện đáng chú ý, đồng thời cho thấy cách Maserati đưa sản phẩm tiếp cận nhóm khách hàng tiềm năng thông qua hoạt động thể thao. Tuy nhiên, sức hút lâu dài của mẫu SUV gần 4 tỉ đồng vẫn phụ thuộc vào thiết kế, tiện nghi và trải nghiệm mà chiếc xe mang đến cho người sử dụng.