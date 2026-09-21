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    XeDiễn đàn

    Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn xe hiếm Porsche hội ngộ tại TP.HCM

    Đình Tuyên
    Đình Tuyên
    Nhiều phiên bản Porsche hiệu năng cao, xe sản xuất giới hạn và những mẫu ít gặp tại Việt Nam cùng xuất hiện trong một ngày hội quy tụ đông đảo chủ xe, tạo nên màn hội ngộ hiếm thấy của cộng đồng Porsche tại TP.HCM.

    Sự kiện Porsche Together – Macan & Friends diễn ra ngày 19.9 tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn (TP.HCM) quy tụ hàng trăm xe Porsche của khách hàng, các câu lạc bộ và giới chơi xe. Đáng chú ý, bên cạnh dàn Macan đông đảo ở khu vực ngoài trời, nhóm xe hiệu năng cao và phiên bản giới hạn xuất hiện trong không gian trưng bày riêng cũng thu hút sự chú ý của những người mê xe.

    Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn Porsche hàng hiếm hội ngộ tại TP.HCM - Ảnh 1.

    Nổi bật trong số này là Porsche 911 Dakar, phiên bản đặc biệt chỉ được sản xuất 2.500 chiếc trên toàn cầu. Khác với hình ảnh một chiếc 911 chủ yếu gắn với đường nhựa, Dakar được Porsche nâng khoảng sáng gầm, trang bị lốp chuyên dụng và hệ dẫn động bốn bánh để có thể vận hành trên nhiều dạng địa hình hơn. Động cơ boxer 6 xi-lanh 3.0 lít tăng áp kép, sản sinh 480 mã lực

    ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

    Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn Porsche hàng hiếm hội ngộ tại TP.HCM - Ảnh 2.
    Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn Porsche hàng hiếm hội ngộ tại TP.HCM - Ảnh 3.
    Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn Porsche hàng hiếm hội ngộ tại TP.HCM - Ảnh 4.
    Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn Porsche hàng hiếm hội ngộ tại TP.HCM - Ảnh 5.

    Chiếc 911 Dakar xuất hiện tại sự kiện còn có câu chuyện riêng khá đặc biệt tại Việt Nam. Xe thuộc sở hữu của ông Nguyễn Hoàng Anh, đồng thời là chiếc 911 Dakar đầu tiên thuộc loại này được bán tại Việt Nam. Chủ nhân từng tự cầm lái xe từ Việt Nam, qua Lào, Trung Quốc tới phần sa mạc Gobi thuộc Mông Cổ rồi quay trở về, hoàn thành hành trình khoảng 33.000 km trong 75 ngày

    ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

    Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn Porsche hàng hiếm hội ngộ tại TP.HCM - Ảnh 6.

    Đối lập với một chiếc 911 được tạo ra để có thể rời đường nhựa là 911 GT3 RS, phiên bản hướng mạnh tới khả năng vận hành trên đường đua. Ngoại hình GT3 RS dễ nhận diện với các khe thoát khí lớn, hàng loạt chi tiết khí động học và đặc biệt là cánh gió phía sau kích thước lớn

    ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

    Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn Porsche hàng hiếm hội ngộ tại TP.HCM - Ảnh 7.

    GT3 RS thế hệ 992 sử dụng động cơ boxer 6 xi-lanh 4.0 lít hút khí tự nhiên, sản sinh 523 mã lực. Xe tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 3,2 giây và đạt tốc độ tối đa 296 km/giờ. Đây cũng là một trong những mẫu 911 được Porsche ứng dụng mạnh các giải pháp khí động học chủ động nhằm tối ưu khả năng vận hành ở tốc độ cao

    ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

    Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn Porsche hàng hiếm hội ngộ tại TP.HCM - Ảnh 8.

    Một chiếc xe khác dễ thu hút ánh nhìn là 911 Sport Classic mang số 82 trên hai bên cửa, thuộc sở hữu của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, thường được biết đến với tên Cường "Đô La". Sport Classic thế hệ 992 chỉ được Porsche Exclusive Manufaktur sản xuất 1.250 chiếc trên toàn thế giới, lấy cảm hứng từ những chiếc 911 cổ điển thập niên 1960 và đầu 1970

    ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

    Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn Porsche hàng hiếm hội ngộ tại TP.HCM - Ảnh 9.

    Chiếc xe của ông Nguyễn Quốc Cường mang số thứ tự 1.202/1.250, trong khi con số 82 ở thân xe gắn với năm sinh của chủ nhân. Xe được bàn giao tại Việt Nam từ năm 2023 và sau đó thường xuyên được chủ xe sử dụng trên nhiều hành trình thay vì chỉ trưng bày trong bộ sưu tập. Sport Classic cũng có cách tiếp cận khá khác so với GT3 RS. Xe sử dụng thân rộng tương tự dòng 911 Turbo nhưng kết hợp cánh gió cố định kiểu "đuôi vịt", cùng nhiều chi tiết mang phong cách hoài cổ. Động cơ boxer 3.7 lít tăng áp kép sản sinh 550 mã lực, kết hợp hộp số sàn 7 cấp và dẫn động cầu sau

    ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

    Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn Porsche hàng hiếm hội ngộ tại TP.HCM - Ảnh 10.

    Xuất hiện bên cạnh Sport Classic là 911 Spirit 70, một trong những Porsche mới và hiếm hơn tại Việt Nam. Đây là mẫu thứ ba trong chuỗi Heritage Design, được Porsche phát triển với cảm hứng từ phong cách những năm 1970 và đầu 1980. Hãng xe Đức chỉ sản xuất 1.500 chiếc trên toàn cầu

    ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

    Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn Porsche hàng hiếm hội ngộ tại TP.HCM - Ảnh 11.

    Spirit 70 dựa trên 911 Carrera GTS Cabriolet, nhưng khoác lên diện mạo mang màu sắc sưu tầm với nước sơn Olive Neo, nhiều họa tiết trang trí cổ điển và chất liệu Pasha trong khoang lái. Trái ngược diện mạo hoài cổ, hệ truyền động lại thuộc thế hệ mới khi xe sử dụng hệ thống T-Hybrid với tổng công suất 541 mã lực

    ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

    Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn Porsche hàng hiếm hội ngộ tại TP.HCM - Ảnh 12.

    Không chỉ có 911, dàn xe đặc biệt tại sự kiện còn xuất hiện 718 Cayman GT4 RS và 718 Spyder RS. Cả hai cùng sử dụng động cơ boxer 6 xi-lanh 4.0 lít hút khí tự nhiên, công suất 500 mã lực, có khả năng đạt tua máy 9.000 vòng/phút và tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 3,4 giây

    ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

    Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn Porsche hàng hiếm hội ngộ tại TP.HCM - Ảnh 13.
    Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn Porsche hàng hiếm hội ngộ tại TP.HCM - Ảnh 14.

    Trong đó, Cayman GT4 RS mang kiểu dáng coupe, đạt tốc độ tối đa 315 km/giờ; còn Spyder RS sử dụng cấu hình mui mềm và có tốc độ tối đa 308 km/giờ. Porsche Việt Nam hiện công bố giá khởi điểm của cả hai ở mức 11,99 tỉ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa

    ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

    Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn Porsche hàng hiếm hội ngộ tại TP.HCM - Ảnh 15.
    Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn Porsche hàng hiếm hội ngộ tại TP.HCM - Ảnh 16.
    Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn Porsche hàng hiếm hội ngộ tại TP.HCM - Ảnh 17.

    Ngoài những mẫu xe thuộc diện hiếm gặp, không gian ngày hội còn có nhiều dòng Porsche quen thuộc hơn như 911, 718, Cayenne hay Taycan của khách hàng và các nhóm chơi xe. Việc nhiều dòng xe, thế hệ và cấu hình khác nhau cùng xuất hiện tạo nên bức tranh khá đa dạng về cộng đồng Porsche tại Việt Nam

    ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

    Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn Porsche hàng hiếm hội ngộ tại TP.HCM - Ảnh 18.
    Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn Porsche hàng hiếm hội ngộ tại TP.HCM - Ảnh 19.
    Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn Porsche hàng hiếm hội ngộ tại TP.HCM - Ảnh 20.

    Trong khi nhóm 911 và 718 đặc biệt gây chú ý bởi hiệu năng hoặc số lượng sản xuất giới hạn, Macan lại nổi bật nhờ số lượng đông đảo và khu vực trưng bày riêng ngoài trời. Nhiều chiếc Macan động cơ đốt trong với phiên bản, màu sắc khác nhau được tập hợp thành dàn, đúng với chủ đề Macan & Friends của sự kiện

    ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

    Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn Porsche hàng hiếm hội ngộ tại TP.HCM - Ảnh 21.
    Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn Porsche hàng hiếm hội ngộ tại TP.HCM - Ảnh 22.

    Từ chiếc 911 Dakar từng rong ruổi hàng chục nghìn kilomet tới những GT3 RS, Sport Classic hay Spirit 70 thiên về hiệu năng và giá trị sưu tầm, cuộc hội ngộ lần này vì thế không chỉ cho thấy sự đa dạng của Porsche, mà còn phần nào phản ánh cách giới chơi xe Việt sử dụng và xây dựng bộ sưu tập quanh thương hiệu xe thể thao Đức

    ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

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