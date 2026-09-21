Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn xe hiếm Porsche hội ngộ tại TP.HCM

Sự kiện Porsche Together – Macan & Friends diễn ra ngày 19.9 tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn (TP.HCM) quy tụ hàng trăm xe Porsche của khách hàng, các câu lạc bộ và giới chơi xe. Đáng chú ý, bên cạnh dàn Macan đông đảo ở khu vực ngoài trời, nhóm xe hiệu năng cao và phiên bản giới hạn xuất hiện trong không gian trưng bày riêng cũng thu hút sự chú ý của những người mê xe.
Chiếc 911 Dakar xuất hiện tại sự kiện còn có câu chuyện riêng khá đặc biệt tại Việt Nam. Xe thuộc sở hữu của ông Nguyễn Hoàng Anh, đồng thời là chiếc 911 Dakar đầu tiên thuộc loại này được bán tại Việt Nam. Chủ nhân từng tự cầm lái xe từ Việt Nam, qua Lào, Trung Quốc tới phần sa mạc Gobi thuộc Mông Cổ rồi quay trở về, hoàn thành hành trình khoảng 33.000 km trong 75 ngày
ẢNH: ĐÌNH TUYÊN
Trong đó, Cayman GT4 RS mang kiểu dáng coupe, đạt tốc độ tối đa 315 km/giờ; còn Spyder RS sử dụng cấu hình mui mềm và có tốc độ tối đa 308 km/giờ. Porsche Việt Nam hiện công bố giá khởi điểm của cả hai ở mức 11,99 tỉ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa
ẢNH: ĐÌNH TUYÊN
Ngoài những mẫu xe thuộc diện hiếm gặp, không gian ngày hội còn có nhiều dòng Porsche quen thuộc hơn như 911, 718, Cayenne hay Taycan của khách hàng và các nhóm chơi xe. Việc nhiều dòng xe, thế hệ và cấu hình khác nhau cùng xuất hiện tạo nên bức tranh khá đa dạng về cộng đồng Porsche tại Việt Nam
ẢNH: ĐÌNH TUYÊN
Trong khi nhóm 911 và 718 đặc biệt gây chú ý bởi hiệu năng hoặc số lượng sản xuất giới hạn, Macan lại nổi bật nhờ số lượng đông đảo và khu vực trưng bày riêng ngoài trời. Nhiều chiếc Macan động cơ đốt trong với phiên bản, màu sắc khác nhau được tập hợp thành dàn, đúng với chủ đề Macan & Friends của sự kiện
ẢNH: ĐÌNH TUYÊN
Từ chiếc 911 Dakar từng rong ruổi hàng chục nghìn kilomet tới những GT3 RS, Sport Classic hay Spirit 70 thiên về hiệu năng và giá trị sưu tầm, cuộc hội ngộ lần này vì thế không chỉ cho thấy sự đa dạng của Porsche, mà còn phần nào phản ánh cách giới chơi xe Việt sử dụng và xây dựng bộ sưu tập quanh thương hiệu xe thể thao Đức
ẢNH: ĐÌNH TUYÊN
Bình luận (0)