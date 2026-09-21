Từ 911 Dakar đến GT3 RS, dàn xe hiếm Porsche hội ngộ tại TP.HCM

Chiếc xe của ông Nguyễn Quốc Cường mang số thứ tự 1.202/1.250, trong khi con số 82 ở thân xe gắn với năm sinh của chủ nhân. Xe được bàn giao tại Việt Nam từ năm 2023 và sau đó thường xuyên được chủ xe sử dụng trên nhiều hành trình thay vì chỉ trưng bày trong bộ sưu tập. Sport Classic cũng có cách tiếp cận khá khác so với GT3 RS. Xe sử dụng thân rộng tương tự dòng 911 Turbo nhưng kết hợp cánh gió cố định kiểu "đuôi vịt", cùng nhiều chi tiết mang phong cách hoài cổ. Động cơ boxer 3.7 lít tăng áp kép sản sinh 550 mã lực, kết hợp hộp số sàn 7 cấp và dẫn động cầu sau