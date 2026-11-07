KIA tặng ô tô bằng... đất nện cho Rafael Nadal

Tặng ô tô cho các ngôi sao thể thao vốn không phải chuyện hiếm trong ngành công nghiệp xe hơi. Tuy nhiên, thay vì một chiếc xe sang trọng hay phiên bản đặc biệt có thể lăn bánh trên đường, hãng xe Hàn Quốc - KIA mới đây lại lựa chọn cách khác biệt để tri ân huyền thoại quần vợt Rafael Nadal. Đó là tạo ra một mô hình ô tô kích thước thật từ đất nện, loại vật liệu gắn liền với những chiến thắng vang dội trong sự nghiệp của tay vợt người Tây Ban Nha.

Theo đó, món quà độc đáo này được KIA giới thiệu đầu tháng 11.2026, lấy cảm hứng từ mẫu ô tô điện hiệu năng cao KIA EV4 GT. Mô hình được chế tác riêng và trao tặng Nadal tại Học viện Rafa Nadal ở Mallorca, Tây Ban Nha; nhằm ghi dấu mối quan hệ hợp tác kéo dài hơn hai thập niên giữa hai bên.

KIA gây bất ngờ khi dành tặng Rafael Nadal mô hình ô tô điện EV4 GT kích thước thật, chế tác từ đất nện sân quần vợt ẢNH: KIA

Điểm đặc biệt nhất của chiếc EV4 GT nằm ở vật liệu chế tác. Thay vì kim loại, nhựa hay những chất liệu thường thấy trên một chiếc ô tô, đội ngũ thiết kế KIA đã kết hợp đất sét chuyên dùng để tạo mẫu xe hơi với đất nện thu thập từ những sân quần vợt từng chứng kiến các chiến thắng của Nadal.

Trong số này có những địa điểm nổi tiếng như Monte Carlo, Paris, Rome và Madrid, nơi tay vợt người Tây Ban Nha từng nhiều lần đăng quang. Đặc biệt, Paris là nơi tổ chức giải Roland-Garros, sân chơi Grand Slam mà Nadal đã giành tới 14 chức vô địch đơn nam, một kỷ lục trong lịch sử giải đấu. Và bằng cách sử dụng đất nện từ các sân đấu gắn với sự nghiệp Nadal, KIA đã biến một mô hình ô tô thành tác phẩm mang ý nghĩa kỷ niệm, tái hiện những cột mốc đáng nhớ của tay vợt được mệnh danh là "Vua sân đất nện".

Về thiết kế, mô hình giữ nguyên tỷ lệ kích thước và kiểu dáng hatchback thể thao của KIA EV4 GT. Toàn bộ thân xe mang sắc đỏ cam đặc trưng của mặt sân đất nện, trong khi những dải băng trắng chạy dọc ngoại thất vừa làm nổi bật đường nét tạo hình, vừa gợi liên tưởng đến các vạch kẻ trên sân quần vợt.

Mô hình KIA EV4 GT mang sắc đỏ cam đặc trưng của sân đất nện, kết hợp những đường nét gợi nhớ sự nghiệp lẫy lừng của Nadal ẢNH: KIA

Không dừng lại ở đó, KIA còn lồng ghép những con số gắn với sự nghiệp Nadal trên bề mặt mô hình. Nổi bật là 63 danh hiệu đơn trên sân đất nện, kỷ lục thắng liên tiếp 50 set trên mặt sân này, cùng thành tích 5 mùa giải kết thúc ở vị trí số một thế giới. Phía sau xe còn có chữ ký của tay vợt người Tây Ban Nha, tạo thêm dấu ấn cá nhân cho tác phẩm.

Dù sở hữu kích thước tương đương một chiếc ô tô thực thụ, mô hình EV4 GT không có khoang nội thất hay hệ truyền động để vận hành. Theo chuyên trang Carscoops, tác phẩm vẫn sử dụng bộ mâm và lốp của ô tô, nhưng về bản chất chỉ là mô hình trưng bày, không được thiết kế để chạy trên đường.

Điều thú vị là việc lựa chọn đất nện không chỉ xuất phát từ sự nghiệp quần vợt của Nadal, mà còn tạo ra mối liên hệ giữa hai lĩnh vực tưởng chừng không liên quan. Với Nadal, đất nện là mặt sân làm nên tên tuổi của anh. Còn trong ngành công nghiệp ô tô, đất sét tạo mẫu lại là vật liệu quen thuộc, được các nhà thiết kế sử dụng để dựng hình, điều chỉnh tỷ lệ và hoàn thiện những đường nét ngoại thất trước khi một mẫu xe được đưa vào sản xuất.

Món quà đặc biệt đánh dấu hơn 20 năm hợp tác giữa KIA và huyền thoại quần vợt người Tây Ban Nha ẢNH: KIA

Trong khi đó, KIA EV4 GT nguyên bản là phiên bản hiệu năng cao của dòng ô tô điện EV4. Theo thông số dự kiến dành cho thị trường châu Âu, mẫu xe sử dụng hai mô-tơ điện kết hợp hệ dẫn động bốn bánh, công suất 215 kW (khoảng 292 mã lực), mô-men xoắn cực đại 468 Nm và khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong khoảng 5,6 giây. Tuy nhiên, những thông số này chỉ áp dụng cho phiên bản thương mại, không liên quan đến mô hình đất nện dành tặng Nadal.

Đáng chú ý, món quà được KIA thực hiện khi Rafael Nadal đã chính thức giải nghệ từ cuối năm 2024, khép lại sự nghiệp lẫy lừng với 22 danh hiệu Grand Slam đơn nam. Dù không còn thi đấu chuyên nghiệp, huyền thoại quần vợt Tây Ban Nha vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác với hãng xe Hàn Quốc.

Sự gắn bó giữa hai bên bắt đầu từ năm 2004, khi KIA Tây Ban Nha hỗ trợ Nadal, thời điểm anh mới nổi lên trên làng quần vợt thế giới. Đến năm 2006, sau khi giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Roland-Garros, Nadal chính thức trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của KIA. Mối quan hệ này được duy trì hơn 20 năm, trải qua nhiều giai đoạn thành công lẫn khó khăn trong sự nghiệp của tay vợt Tây Ban Nha.