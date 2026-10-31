Trên chuyến xe trở về nhà sau khi vừa được xướng tên trong lễ trao giải Quả bóng vàng, Harry Kane đã có một hành động khiến nhiều người không khỏi bật cười. Theo đó, thay vì đặt Quả bóng vàng trong túi hay cầm trên tay, tiền đạo của Bayern Munich lại dành hẳn một vị trí trên ô tô cho danh hiệu vừa giành được. Đặc biệt, ngôi sao người Anh còn cẩn thận kéo dây đai an toàn, cài vào Quả bóng vàng như thể đang chăm sóc một hành khách đặc biệt.

Đoạn video được câu lạc bộ Bayern Munich đăng tải trên mạng xã hội ngày 27.10, kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Safety first! Harry Kane bringing the Ballon d'Or home", tạm dịch: "An toàn là trên hết! Harry Kane đưa Quả bóng vàng về nhà".

Video Harry Kane thắt dây an toàn khi chở Quả bóng vàng về nhà ‘gây sốt’ MXH - Video: FC Bayern Munich

Dù chỉ là một hành động đơn giản, nhưng cách Kane nâng niu chiếc cúp đã tạo nên khoảnh khắc vừa hài hước vừa thú vị. Sau hành trình dài chờ đợi danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá thế giới, có lẽ tiền đạo 33 tuổi không muốn để báu vật mới giành được gặp bất kỳ rủi ro nào, kể cả trong chuyến xe trở về.

Trước đó, tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 diễn ra ở London (Anh) ngày 26.10, Kane đã vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal để lần đầu tiên giành danh hiệu Quả bóng vàng bóng đá nam. Đây cũng là lần đầu tiên sau 25 năm, bóng đá Anh có một cầu thủ được vinh danh ở giải thưởng này, kể từ Michael Owen năm 2001.

Tất nhiên, việc thắt dây an toàn cho Quả bóng vàng trước hết chỉ là một hành động vui vẻ, thể hiện sự trân trọng của Kane với danh hiệu lớn nhất sự nghiệp. Nhưng ở góc độ giao thông, chi tiết nhỏ trong đoạn video cũng gợi ra một câu chuyện đáng suy ngẫm. Theo đó, đến một chiếc cúp còn được chủ nhân quan tâm bảo vệ khi di chuyển, vậy tại sao không ít trường hợp, chính những người ngồi trên xe lại xem nhẹ việc thắt dây an toàn?

Khoảnh khắc hài hước được Bayern Munich chia sẻ cũng gợi nhắc về tầm quan trọng của việc thắt dây an toàn khi đi ô tô ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thực tế, không khó để bắt gặp tình huống người lái và hành khách ngồi ghế trước thắt dây an toàn đầy đủ, nhưng những người ngồi phía sau lại bỏ qua thao tác này. Và thậm chí, nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ đi một quãng đường ngắn, di chuyển trong đô thị với tốc độ thấp hoặc ngồi ở hàng ghế sau thì không cần thiết phải sử dụng dây đai an toàn.

Đây là quan niệm tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bởi khi ô tô phanh gấp hoặc xảy ra va chạm, cơ thể người ngồi trên xe vẫn có xu hướng tiếp tục chuyển động theo quán tính. Nếu không được giữ lại bằng dây đai an toàn, hành khách có thể lao về phía trước, va vào ghế, bảng táp-lô hoặc những người khác trong khoang xe. Người ngồi phía sau không thắt dây thậm chí còn có thể gây nguy hiểm cho cả hành khách phía trước.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), việc sử dụng dây đai an toàn có thể giúp giảm tới 50% nguy cơ tử vong của người ngồi trên ô tô. Con số này phần nào cho thấy một thao tác chỉ mất vài giây trước khi xe lăn bánh lại có ý nghĩa lớn đến mức nào.

Tại Việt Nam, khoản 2, điều 10 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng quy định, người lái và người được chở trên ô tô phải thắt dây đai an toàn tại những vị trí có trang bị. Quy định không chỉ áp dụng với người ngồi ghế trước mà còn bao gồm hành khách ở các hàng ghế phía sau.

Trở lại câu chuyện của Harry Kane. Đoạn video mang đến một khoảnh khắc nhẹ nhàng, vui vẻ. Không cần những lời kêu gọi dài dòng, hình ảnh ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới cẩn thận cài dây an toàn cho chiếc cúp cũng đủ khiến người xem liên tưởng đến thói quen cần thiết mỗi khi lên ô tô.