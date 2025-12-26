Tái thiết vùng rốn lũ: Điểm tựa tinh thần sau chuỗi ngày bất an

Ám ảnh sạt lở

Đợt mưa lũ giữa tháng 11 đã gây sạt lở nghiêm trọng tại khu dân cư thôn 3A xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị), ảnh hưởng trực tiếp đến 12 hộ dân. Thời điểm đó, đứng trước ngôi nhà bị đất đá vùi lấp, anh Lê Xuân Vũ nghẹn ngào: "Cả cuộc đời có được một ngôi nhà, giờ không biết làm sao… Rất mong chính quyền quan tâm, hỗ trợ bà con sớm có cuộc sống trở lại bình thường". Lời nói mộc mạc ấy cũng là tâm trạng chung của nhiều gia đình nơi đây.

Vị trí sạt lở kinh hoàng ở thôn 3A, xã Khe Sanh, Quảng Trị ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Gia đình bà Lê Thị Nữ đã sống hơn 25 năm cạnh tuyến đường Hùng Vương. Bà không thể ngờ mảnh đất tưởng như rất bền vững ấy lại có ngày sạt lở dữ dội đến vậy. "Quá kinh hoàng, không tưởng tượng được, đất lùa đi còn nhanh hơn chiếc đò", bà kể, ánh mắt chưa hết thảng thốt. Tương tự, căn nhà xây dựng hơn 10 năm của chị Nguyễn Ngọc Băng Trinh cũng bị sập hoàn toàn, thiệt hại chồng chất khi vừa mất chỗ ở, vừa mất nguồn sinh kế từ buôn bán.

Toàn bộ khu vực có 15 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 12 hộ rơi vào tình cảnh đặc biệt nguy hiểm. Theo ông Nguyễn Anh Cư, Phó chủ tịch UBND xã Khe Sanh, trước mắt địa phương tập trung ổn định đời sống người dân và chờ các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá địa chất, kết cấu để đưa ra giải pháp phù hợp. Ưu tiên đặt ra là xây dựng hệ thống kè giữ đất, trường hợp không đảm bảo an toàn sẽ đề xuất phương án tái định cư.

Không chỉ thiệt hại về tài sản, sạt lở còn gieo nỗi lo thường trực. Mỗi khi mưa lớn trút xuống lại khiến người dân thấp thỏm, nhất là khi mùa mưa vẫn chưa dứt. Việc sớm có giải pháp căn cơ, bảo đảm an toàn cho các hộ dân trở thành yêu cầu cấp bách.

Ông Nguyễn Văn Phương (thứ 2 từ trái qua), Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, chỉ đạo tại hiện trường thi công ẢNH: TRƯỜNG NHẬT

Quyết liệt sửa sai

Thực tế hiện trường cho thấy mức độ phức tạp của trận sạt lở. Khu vực dốc suối phía sau khu dân cư bị sụt trượt nghiêm trọng, phạm vi kéo dài khoảng 170 m, mái taluy sâu 15 m, rộng 30 m, tổng diện tích hơn 5.000 m².

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 3 đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh và các phó chủ tịch trực tiếp đến hiện trường thăm hỏi, động viên và chỉ đạo khắc phục. Dù đã định hướng tái định cư đến nơi ở mới an toàn, song do giá trị tài sản lớn, vị trí trung tâm thuận lợi sinh hoạt, sản xuất, cùng sự gắn bó văn hóa lâu đời, cả 12 hộ dân đều mong muốn được sửa chữa nhà ở tại chỗ cũ.

Hoạt động tất bật tại công trường khắc phục sự cố sạt lở ở Khe Sanh ẢNH: THANH LỘC

Tuy nhiên, địa hình phức tạp, lối tiếp cận khó khăn và nguy cơ mất an toàn khiến công tác khảo sát, thiết kế bị chậm hơn yêu cầu. Việc sửa chữa nhà chỉ có thể thực hiện sau khi hoàn thành nghiên cứu giải pháp tối ưu xử lý sạt lở lòng khe. UBND tỉnh đã ban bố tình huống khẩn cấp, chỉ đạo khảo sát địa chất, xây dựng phương án xử lý và triển khai các bước xây dựng công trình khẩn cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Toàn bộ 12 hộ dân được di dời tạm thời đến khu nhà 2 tầng, trụ sở cũ của Liên đoàn Lao động H.Hướng Hóa, để điều kiện sinh hoạt và an ninh đảm bảo hơn.

Chính những khó khăn này khiến một số phần việc bị chậm trễ, dẫn đến việc Quảng Trị bị Thủ tướng Phạm Minh Chính phê bình trong các phiên họp trực tuyến ngày 9 và 13.12. Ngay sau đó, tỉnh đã nhìn thẳng vào thiếu sót và lập tức sửa sai bằng các hành động cụ thể, quyết liệt.

Lãnh đạo bám chốt, bộ đội thi công đêm ngày

Từ ngày 15.12, với tinh thần thần tốc của "Chiến dịch Quang Trung", tỉnh Quảng Trị phối hợp Quân khu 4, Binh đoàn 12 huy động lực lượng, khẩn trương xây dựng công trình chống sụt trượt tại khu dân cư thôn 3A. Công trường nhanh chóng rộn ràng máy móc, bộ đội, kỹ sư làm việc ngày đêm.

Chứng kiến việc thi công ngay trước nhà mình, chị Nguyễn Ngọc Băng Trinh không giấu được xúc động. "Thấy các chú bộ đội và cấp trên chuẩn bị làm kè cho khu vực nhà tôi, tôi rất vui mừng. Tết sắp đến rồi, tôi yên tâm đã về được nhà mình", chị nói. Với người dân nơi đây, công trình không chỉ là kè chống sạt lở mà còn là điểm tựa tinh thần sau những ngày bất an.

Quân đội vào cuộc mạnh mẽ để giúp bà con có mái ấm an toàn ẢNH: THANH LỘC

Để đẩy nhanh tiến độ, tỉnh huy động lượng lớn nhân lực, vật lực cùng sự hỗ trợ của Quân khu 4 và Binh đoàn 12, phấn đấu hoàn thành trong 15 ngày. Trung tá Trương Xuân Bình, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 384, cho biết đơn vị đã huy động nhiều máy móc, sẵn sàng tối đa lực lượng để hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó tư lệnh Quân khu 4, khẳng định hơn 400 cán bộ, chiến sĩ cùng trên 30 phương tiện được huy động chia ca, làm ngày làm đêm, quyết tâm hoàn thành trước ngày 31.12.

Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 18 tỉ đồng từ nguồn khắc phục hậu quả thiên tai và các nguồn kinh phí khác, tỉnh Quảng Trị phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thi công khẩn trương. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công "vượt nắng, thắng mưa", đẩy nhanh tiến độ nhưng bảo đảm tuyệt đối an toàn, chất lượng.

Với những nỗ lực đó, tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ ngày 17.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hoan nghênh, biểu dương tỉnh Quảng Trị khẩn trương khắc phục sạt lở tại xã Khe Sanh. Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia chỉ đạo hằng ngày; phân công một phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành túc trực tại hiện trường. Hàng trăm người và hàng chục thiết bị được huy động thi công ngày đêm, từng bước tháo gỡ khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần nhấn mạnh "Chiến dịch Quang Trung" là chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân sau bão lũ. Với những gì đang diễn ra ở Khe Sanh, niềm tin ấy đang dần được bồi đắp, khi những mái nhà có cơ hội đứng vững trở lại và nỗi lo sạt lở từng bước được đẩy lùi. Với họ, Tết sẽ sớm gõ cửa, khi tổ ấm được sửa sang, an toàn.