Tài tử ‘Bên nhau trọn đời’ gây sốt khi đóng ‘tổng tài’ ở tuổi 51

Giữa thời điểm màn ảnh nhỏ Hoa ngữ bị chiếm lĩnh bởi các dự án tiên hiệp và ngôn tình thần tượng với dàn diễn viên trẻ tuổi, sự xuất hiện của Mật ngữ kỷ với sự góp mặt của Chung Hán Lương trở thành một trường hợp khác biệt. Không sở hữu chiến dịch quảng bá rầm rộ ban đầu, bộ phim vẫn nhanh chóng vươn lên nhóm dẫn đầu các bảng xếp hạng.

Theo số liệu từ Sina, phim liên tục giữ vị trí top 1 trên bảng xếp hạng Vân Hợp (Yunhe) nhiều ngày liền sau khi phát sóng. Tổng lượt xem toàn mạng vượt mốc 300 triệu, trong khi chỉ số nhiệt độ trên các nền tảng video đạt hơn 27.500 điểm. Chỉ số WeChat cũng ghi nhận mức tăng cao, vượt 260 triệu, phản ánh độ quan tâm lớn của khán giả.

Bên cạnh đó, nhân vật Kỷ Phong do Chung Hán Lương thủ vai đạt chỉ số nhân vật vượt 500.000 điểm, một con số đáng chú ý với dòng phim tình cảm đô thị. Những dữ liệu này cho thấy sức hút ổn định của tác phẩm trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt từ nhiều thể loại khác.

Sự kết hợp giữa Chung Hán Lương và Chu Châu được xem là điểm nhấn của phim ẢNH: NSX

Nội dung phim xoay quanh Hứa Mật Ngữ (Chu Châu thủ vai), một phụ nữ dành 10 năm làm nội trợ trước khi bị phản bội. Sau ly hôn, cô bắt đầu lại cuộc sống từ công việc dọn dẹp tại một khách sạn cao cấp. Tại đây, cô gặp Kỷ Phong (Chung Hán Lương) một quản lý cấp cao điềm tĩnh, quyết đoán nhưng mang nhiều góc khuất nội tâm.

Mô típ “tổng tài - nhân viên cấp thấp” vốn quen thuộc, nhưng phim được xây dựng theo hướng trưởng thành hơn, tập trung vào tâm lý và trải nghiệm của những người đã đi qua nhiều biến cố.

Truyền thông khu vực có nhiều góc nhìn khác nhau về sự trở lại của Chung Hán Lương. Tờ ETtoday nhận định sức hút của bộ phim không chỉ đến từ mô típ quen thuộc, mà nằm ở cách khai thác câu chuyện của những người trưởng thành. Theo tờ báo này, nam diễn viên vẫn giữ được phong thái lịch lãm, đồng thời mang đến hình ảnh một doanh nhân có chiều sâu, phù hợp với độ tuổi.

Trong khi đó Sohu đánh giá cao sự kết hợp giữa Chung Hán Lương và Chu Châu. Ngoại hình chín muồi và lối diễn xuất tiết chế của cả hai được cho là tạo nên sự cân bằng, giúp câu chuyện trở nên thuyết phục hơn.

Tuy nhiên, không phải mọi ý kiến đều tích cực. Một số trang tin khác cho rằng phim vẫn mang màu sắc “ngôn tình hóa”, với những tình tiết lãng mạn được xây dựng nhằm phục vụ thị hiếu khán giả nữ trưởng thành, đôi khi chưa hoàn toàn sát với thực tế đời sống.

Chung Hán Lương vào vai doanh nhân Kỷ Phong trong Mật ngữ kỷ, tiếp tục gắn với hình tượng "tổng tài" quen thuộc ẢNH: NSX

Dù vậy, nhiều nhận định thống nhất rằng chính yếu tố “trung niên”, từ diễn viên đến nội dung đã tạo nên điểm khác biệt cho Mật ngữ kỷ giữa thị trường phim truyền hình hiện nay.

Chung Hán Lương và 'vùng an toàn' ngôn tình

Nhân vật Kỷ Phong tiếp tục là dạng vai quen thuộc trong sự nghiệp của Chung Hán Lương: một người đàn ông thành đạt, điềm tĩnh, có chiều sâu cảm xúc. Đây cũng là hình tượng từng giúp anh ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai Hà Dĩ Thâm trong Bên nhau trọn đời.

Chung Hán Lương sinh năm 1974, đã tham gia nhiều tác phẩm nổi bật như Không kịp nói yêu em hay Lương Sinh liệu đôi ta có thể ngừng đau thương. Với phong cách diễn xuất điềm đạm cùng hình ảnh lịch lãm, anh thường được giao những vai nam chính mang màu sắc lãng mạn nhưng trưởng thành.

Việc tiếp tục lựa chọn dòng phim tình cảm ở tuổi ngoài 50 khiến Chung Hán Lương đối diện không ít tranh luận. Một số ý kiến cho rằng anh đang “dậm chân tại chỗ” trong vùng an toàn, chưa có nhiều đột phá về hình tượng. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều khán giả đánh giá sự ổn định này là lợi thế, giúp anh duy trì lượng người xem trung thành.