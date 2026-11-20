Ji Chang Wook sẽ đến Hà Nội tham dự Golden Disc Awards lần thứ 41 với vai trò người trao giải ẢNH: BTC

Ngày 20.11, HLL - đơn vị tổ chức và điều hành Golden Disc Awards chính thức công bố 5 diễn viên Hàn Quốc sẽ đảm nhận vai trò người trao giải ở The 41st Golden Disc Awards (Lễ trao giải Đĩa Vàng lần thứ 41) diễn ra Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội) trong hai ngày 9 và 10.1.2027. Họ đều sở hữu "gia tài" phim ảnh ấn tượng đồng thời tạo được sức ảnh hưởng riêng biệt trên thị trường quốc tế.

Tài tử Ji Chang Wook là một trong những ngôi sao được công bố trong danh sách này. Sự xuất hiện của "nam thần" 39 tuổi được đánh giá là một trong những điểm nhấn thu hút khán giả Việt Nam lẫn quốc tế tại lễ trao giải năm nay.

Ji Chang Wook sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam nhờ vẻ ngoài điển trai, nam tính cùng những những vai diễn đa dạng trên màn ảnh. Anh quen thuộc với nhiều khán giả Việt qua các bộ phim: Cười lên Dong Hae, Chiến binh Baek Dong Soo, Hoàng hậu Ki, Cứu thế, The K2, Bầy xác sống… Mới đây, ngôi sao 8X tiếp tục thử sức với dòng phim cổ trang với series Scandal trên Netflix đồng thời gây chú ý với Merry Berry Love của Disney+, góp phần củng cố danh tiếng của nam diễn viên ở thị trường quốc tế. Ngoài ra, tài tử còn góp mặt trong phim Human X Gumiho dự kiến ra mắt trong năm tới.

Ji Chang Wook sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam ẢNH: AFP

Lần tham dự Golden Disc Awards 2027 đánh dấu chuyến trở lại Việt Nam của Ji Chang Wook sau nửa năm. Trước đó, tài tử sinh năm 1987 gây chú ý khi tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng hồi tháng 6.2026. Sao phim Hoàng hậu Ki có dịp giao lưu với truyền thông, gặp gỡ người hâm mộ.

Năm 2019, tài tử đến TP.HCM dự sự kiện. Trước giờ Ji Chang Wook dự kiến xuất hiện, lượng khán giả đổ về địa điểm tổ chức sức kiện quá đông, khiến cả tuyến đường bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Cuối cùng, ban tổ chức thông báo anh không thể xuất hiện vì lý do an toàn, nam diễn viên sau đó quay video cảm ơn người hâm mộ và hẹn dịp sau.

Ngoài Ji Chang Wook, ban tổ chức Golden Disc Awards lần thứ 41 cũng công bố 4 nghệ sĩ Hàn Quốc khác tham gia trao giải.

Ryu Seung Ryong là một trong những ngôi sao ăn khách bậc nhất phòng vé Hàn Quốc ẢNH: BTC

Cái tên gây chú ý không kém là diễn viên Ryu Seung Ryong - ngôi sao điện ảnh gây tiếng vang ở phòng vé xứ kim chi với những bộ phim ăn khách: Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, Đại thủy chiến, Nghề siêu khó… Đáng chú ý, vai diễn trong series Moving của Disney+ đã giúp nghệ sĩ chinh phục khán giả quốc tế với những phân cảnh hành động ấn tượng cùng chiều sâu cảm xúc trong hình tượng người cha. Tháng 5 vừa qua, nam diễn viên tiếp tục khẳng định thực lực khi giành giải Daesang hạng mục Truyền hình tại Baeksang Arts Awards lần thứ 62 với bộ phim The Dream Life of Mr. Kim.

Bên cạnh đó, lễ trao giải có sự xuất hiện của Kim Moo Yul - diễn viên vừa gây sốt Netflix toàn cầu cách đây ít tháng với loạt phim Bài học đáng đời; nữ diễn viên Go Youn Jung - gương mặt gương mặt nổi đình đám qua loạt phim Tiếng yêu này anh có dịch được không? (2026); Hwang In Youp - ngôi sao thế hệ mới thu hút khán giả qua các bộ phim: Vẻ đẹp đích thực, Dear X, Chọn làm người một nhà…

Kim Moo Yul, Go Youn Jung và Hwang In Youp đều đến Việt Nam dự Lễ trao giải Đĩa vàng lần thứ 41 ẢNH: BTC

Được tổ chức lần đầu vào năm 1986, Golden Disc Awards là lễ trao giải âm nhạc thường niên của Hàn Quốc, nhằm ghi nhận và tôn vinh những thành tựu nổi bật của ngành công nghiệp âm nhạc đại chúng nước này trong năm. Giải thưởng được mệnh danh là "Grammy của Hàn Quốc", từng vinh danh nhiều ngôi sao hàng đầu Kpop: BTS, SNSD, EXO, Super Junior, Twice…

Ngoài các mùa giải diễn ra ở quê nhà Hàn Quốc, Golden Disc Awards cũng nhiều lần được tổ chức ở nước ngoài. Trước Việt Nam, giải thưởng này từng đến Nhật Bản (2012, 2025), Malaysia (2013), Trung Quốc (2015), Thái Lan (2023), Indonesia (2024)...

Việc tổ chức Golden Disc Awards lần thứ 41 tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, mở rộng cơ hội tiếp cận các sự kiện âm nhạc quốc tế và thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng người hâm mộ Kpop tại Việt Nam với ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Đây được đánh giá là thành một trong những sự kiện giải trí quốc tế nổi bật tại Việt Nam đầu năm 2027.