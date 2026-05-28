Tài tử loạt phim ăn khách 'Emily in Paris' Pierre Deny qua đời

Theo tờ Daily Mail ngày 27.5.2026, các con gái của tài tử Pierre Deny đã thông báo chính thức về sự ra đi của ông sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Nam diễn viên đã trút hơi thở cuối cùng vào thứ hai (giờ địa phương) sau khi mắc phải căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS) chuyển biến nhanh và nghiêm trọng. Các con của Pierre Deny không giấu nổi sự nghẹn ngào trước sự ra đi của cha mình.

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, nam diễn viên Paul Forman - người thủ vai Nicolas de Léon, con trai nhân vật của Pierre Deny trong Emily in Paris, đã bày tỏ sự bàng hoàng trên trang cá nhân. Paul Forman viết: "Tôi vô cùng đau lòng khi nghe tin Pierre Deny qua đời. Được làm việc cạnh ông, được tận mắt chứng kiến sự ấm áp và tài năng của ông ở khoảng cách gần là một đặc ân lớn đối với tôi. Xin được hướng về gia đình và những người thân yêu của ông. Hãy yên nghỉ nhé".

Pierre Deny vào vai vị CEO quyền lực của tập đoàn thời trang quyền lực JVMA trong Emily in Paris ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Nữ diễn viên Luce Mouchel, bạn diễn của ông trong bộ phim Pháp Demain nous appartient (Ngày mai thuộc về chúng ta), cũng không giấu được sự xót xa khi nhớ về "một thập kỷ ngắn ngủi gắn bó đáng lẽ không nên kết thúc nhanh chóng và đột ngột đến vậy".

Trong hai mùa 3 và 4 của siêu phẩm truyền hình Emily in Paris, Pierre Deny đã để lại dấu ấn đậm nét với vai diễn Louis de Léon – vị CEO quyền lực của tập đoàn thời trang JVMA. Sự ra đi của ông diễn ra trong bối cảnh làn sóng nhận thức về sự nghiêm trọng của căn bệnh nan y ALS đang ngày càng gia tăng tại Hollywood, sau hàng loạt trường hợp của các ngôi sao nổi tiếng như tài tử Eric Dane của phim Grey's Anatomy hay danh ca Roberta Flack cũng từng được chẩn đoán mắc phải hội chứng suy giảm chức năng vận động nghiêm trọng này.

Emily in Paris kết thúc sau 6 mùa

Sự ra đi đột ngột của tài tử Pierre Deny diễn ra ngay thời điểm đoàn làm phim Emily in Paris đang bước vào những ngày quay đầu tiên chương cuối cùng của phim. Trước đó, hãng thông tấn News.com.au xác nhận từ Netflix cho biết loạt phim hài lãng mạn đình đám này sẽ chính thức khép lại sau mùa thứ 6.

Quyết định này mang lại một vạch đích rõ ràng cho hành trình của cô nàng điều hành marketing Emily Cooper (Lily Collins thủ vai), giúp các nhà biên kịch có thể xây dựng một cái kết trọn vẹn và thỏa mãn nhất cho khán giả, thay vì để lại một kết thúc mở đầy lấp lửng.

Đạo diễn Darren Star bộc bạch: "Việc thực hiện Emily in Paris cùng với dàn diễn viên và ê kíp phi thường này là chuyến hành trình để đời của tôi. Cảm ơn khán giả đã để chúng tôi trở thành một phần trong cuộc sống của các bạn, truyền cảm hứng cho những giấc mơ du lịch và tình yêu dành cho Paris".

Emily in Paris không chỉ là phim truyền hình mà còn tạo ảnh hưởng mạnh đến thời trang và du lịch ẢNH: AP

Trên trang cá nhân, minh tinh Lily Collins cũng đăng tải đoạn video hậu trường từ trường quay tại Hy Lạp để thông báo về sự trở lại cuối cùng này. Sau khi dịch chuyển bối cảnh từ Paris sang Rome (Ý) ở mùa 4, mùa 6 sẽ là một chuyến lưu diễn hoành tráng vòng quanh châu Âu.

Câu chuyện sẽ tiếp tục giải quyết những nút thắt từ mùa trước, khi Emily chia tay Marcello và nhận được lời mời bất ngờ từ Gabriel. Đoàn làm phim khẳng định đang dồn hết tâm huyết cho chặng đường cuối tại Hy Lạp và Pháp với kỳ vọng mang đến một mùa phim đặc biệt, khép lại hành trình đầy màu sắc đã kéo dài suốt 6 năm qua.