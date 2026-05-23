Tài tử 'Nữ hoàng nước mắt' gặp rắc rối sau khi được minh oan

Theo Sports Chosun ngày 22.5.2026, Choi Gun Hee - anh ruột của cố diễn viên Sulli, đã bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái đầy ẩn ý nhắm thẳng vào Kim Soo Hyun ngay trên tài khoản cá nhân.

Anh trai Sulli viết: "Khoảnh khắc anh dám xuất hiện ra ngoài một lần nữa, đó sẽ là vòng hai. Sự lựa chọn là của anh". Khi được bạn bè dò hỏi về danh tính nhân vật được nhắc đến, người này không ngần ngại đáp trả: "Có một người đến từ vì sao ở đằng kia". Chi tiết "người đến từ vì sao" lập tức thu hút sự chú ý lớn từ dư luận vì trùng khớp với tựa bộ phim ăn khách Vì sao đưa anh tới làm nên tên tuổi của tài tử họ Kim.

Động thái tuyên chiến này diễn ra ngay sau khi Sở Cảnh sát Gangnam (Seoul) công bố kết luận điều tra, khẳng định toàn bộ bằng chứng tố cáo Kim Soo Hyun hẹn hò với trẻ vị thành niên trước đó đều là giả mạo do công nghệ AI tạo ra.

Anh trai Sulli đăng tải 2 bài viết trên trang cá nhân nhắm vào tài tử Kim Soo Hyun bằng thông điệp cực gắt sau khi nam diễn viên được minh oan ẢNH: INSTAGRAM NV

Tờ Star News tiết lộ sâu hơn về nguyên nhân dẫn đến sự phẫn nộ của gia đình cố nghệ sĩ Sulli bắt nguồn từ những bí mật trong quá khứ. Choi Gun Hee khẳng định bản thân đang nắm giữ tài liệu mật chứa đựng nhiều thông tin nhạy cảm của các ngôi sao và tập đoàn giải trí lớn.

Trên trang cá nhân, Choi Gun Hee trực tiếp đưa ra lời tuyên bố: "Tôi có một đoạn ghi âm dài 37 phút cuộc gọi điện thoại với người quản lý cũ của em trai tôi. Đoạn ghi âm này có nhắc đến IU, Lee Ro Be, Kim Soo Hyun, một bệnh viện tâm thần, SM Entertainment và thậm chí cả những chi tiết không hay trong đời tư của em tôi vào thời điểm đó. Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng tôi đang tạm hoãn vì nghĩ đến mẹ. Một năm trước, tôi chỉ đề cập sơ qua về bộ phim và dừng lại ở đó… Tôi không muốn viết về chuyện này nữa. Tôi muốn nói trước với các bạn rằng hoàn toàn không có gì sai sự thật trong chuyện này".

Nguồn cơn khiến Kim Soo Hyun bị anh trai Sulli cảnh báo

Đây không phải lần đầu tiên gia đình Sulli công kích nam diễn viên. Cách đây đúng một năm, Choi từng yêu cầu Kim Soo Hyun và người anh họ – đạo diễn Lee Sa Rang, phải giải thích rõ ràng về việc lừa dối, ép buộc Sulli tự mình thực hiện các cảnh giường chiếu hở hang.

Phía gia đình cho biết, thông qua lời kể của các nhân viên tại đám tang Sulli, phân đoạn nhạy cảm này hoàn toàn không có trong kịch bản ban đầu. Dù phim trường có chuẩn bị diễn viên đóng thế và người này vẫn có mặt, đoàn làm phim vẫn lấy lý do người đóng thế bị ốm để gây áp lực, ép buộc Sulli phải trực tiếp quay hình.

Vào thời điểm phim Real công chiếu, việc đoàn phim liên tục sử dụng chiêu trò "truyền thông bẩn" bằng cụm từ "cảnh nóng của Sulli" đã đẩy nữ ngôi sao sinh năm 1994 vào làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng, khiến tinh thần cô suy sụp nghiêm trọng, phải điều trị tâm lý trước khi tìm đến lựa chọn cực đoan.

Trước những cáo buộc nặng nề từ phía gia đình, đại diện quản lý của Kim Soo Hyun đã lên tiếng phủ nhận. Phía nam tài tử khẳng định toàn bộ các phân cảnh nhạy cảm trong phim Real đều được thực hiện một cách chuyên nghiệp dựa trên sự đồng thuận và thảo luận kỹ lưỡng với Sulli ngay từ giai đoạn ký kết hợp đồng cho đến trước khi bấm máy.

Kim Soo Hyun và Sulli trong một cảnh quay của Real ẢNH: Cắt từ TRAILER PHIM

Giải thích về nghi vấn "gạt bỏ diễn viên đóng thế để ép buộc nghệ sĩ", phía Kim Soo Hyun cho biết đoàn phim không hề thuê diễn viên đóng thế cảnh nóng cho dự án này. Nhân vật được gia đình đề cập thực chất chỉ là "diễn viên đứng thế" (standing actor) - người hỗ trợ căn góc máy, ánh sáng và đường di chuyển của nhân vật trong giai đoạn chuẩn bị bấm máy chứ không tham gia diễn xuất thay thế.

Sulli (sinh năm 1994) tên thật là Choi Jin-ri, sinh ra tại Busan và sớm lên Seoul theo học diễn xuất chuyên nghiệp từ năm lớp bốn. Năm 2005, cô chạm ngõ màn ảnh với phim cổ trang Bài ca Sơ Đông và lập tức trở thành "con cưng" của ông lớn SM Entertainment nhờ chất giọng vang khỏe đầy ấn tượng. Năm 15 tuổi, Sulli chính thức ra mắt cùng nhóm nhạc nữ f(x) trước khi rời nhóm vào năm 2015 vì những lùm xùm đời tư. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, cô còn ghi dấu ấn qua các bộ phim như Gửi người xinh tươi hay bom tấn điện ảnh Real . Tháng 10.2019, "bông hoa tuyết" đã chọn cách treo cổ tự sát tại nhà riêng khi mới 25 tuổi, chỉ một tháng trước cái chết của người bạn thân Goo Hara. Trước khi qua đời, nữ nghệ sĩ thường xuyên rơi vào trạng thái trầm cảm và nhiều lần bộc lộ tâm lý bất ổn trước công chúng.