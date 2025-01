Tài tử Ryan Gosling đóng 'Chiến tranh giữa các vì sao'?

Dự án Chiến tranh giữa các vì sao này hiện chưa công bố tên chính thức, do Shawn Levy làm đạo diễn, được Lucasfilm sản xuất. Nếu bàn bạc thành công và Ryan Gosling tham gia một vai trong dự án, các nguồn tin quốc tế nhấn mạnh dự án này sẽ "lăn bánh" nhanh hơn nữa "giữa một lô một lốc" các phần phim Star Wars đang được phát triển nhưng tiến độ lại rất chậm.

Ngay cả phần phim mới nhất này của Shawn Levy cũng đã tốn hơn 2 năm lên kế hoạch thực hiện mà vẫn chưa đi đến đâu. Lần đầu các nhà làm phim bàn bạc thực hiện là vào năm 2022, sau đó biên kịch Jonathan Tropper - một trong những biên kịch làm việc với Shawn Levy trong dự án The Adam Project - mất 1 năm làm việc với kịch bản.

Ryan Gosling, một trong những tài tử thành công ở Hollywood, đang bàn bạc để đảm nhận một vai trong thương hiệu lâu đời Chiến tranh giữa các vì sao ẢNH: REUTERS

Phần phim của Shawn Levy có cốt truyện độc lập với dòng phim chính, tức dòng 9 phần phim điện ảnh và các phần phim phái sinh, sê ri truyền hình có tên chung là Skywalker Saga (Trường thiên về dòng họ Skywalker). Hiện phía Lucasfilm vẫn chưa công bố thêm các thông tin về phần phim này.

Dự án mới nhất trong vũ trụ Star Wars là The Mandalorian and Grogu dự kiến sẽ hoàn tất khâu hậu kỳ vào giữa tháng 12 năm nay và sẽ ra rạp vào ngày 22.5.2026. The Mandalorian and Grogu là phần phim Chiến tranh giữa các vì sao duy nhất tính đến hiện tại được ra rạp sau hơn 5 năm thực hiện kể từ phần phim điện ảnh thứ 9 thuộc dòng chính Skywalker Saga.

Ryan Gosling là tên tuổi mới nhất được nhắm cho thương hiệu này, sau khi anh đã góp mặt thành công trong nhiều tác phẩm xuyên suốt sự nghiệp của mình như The Notebook (2004), Blue Valentine (2010), Drive (2011), The Big Short (2015), La La Land (2016), Blade Runner 2049 (2017)... hay gần đây nhất là Barbie (2023).