Tài tử Vương Khải đột ngột qua đời

Diễn viên Đài Loan Vương Khải qua đời tại nhà riêng ở quận Đại An, TP.Đài Bắc vào ngày 26.7, hưởng dương 43 tuổi. Thông tin được người quản lý xác nhận với truyền thông địa phương, khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng bởi nam diễn viên vẫn xuất hiện trên phim trường chỉ một ngày trước đó.

Theo United Daily News (UDN) của Đài Loan, Vương Khải vẫn tham gia ghi hình bộ phim truyền hình Bách vị nhân sinh vào ngày 25.7. Ca làm việc của anh bắt đầu lúc giữa trưa, kéo dài qua 17 giờ chiều mới kết thúc. Sau khi kết thúc công việc, anh trở về nhà như bình thường và vẫn còn lịch quay trong ngày hôm sau.

Tuy nhiên, đến sáng 26.7, ê kíp không thể liên lạc với nam diễn viên. Người quản lý nhiều lần gọi điện nhưng không có phản hồi. Do lo ngại có chuyện bất thường, người này đã nhờ người thân và cảnh sát đến kiểm tra căn hộ của Vương Khải.

Theo HK01 và một số báo Hồng Kông, khi lực lượng chức năng có mặt, họ phát hiện đồ ăn giao tận nhà vẫn còn đặt trước cửa, trong khi tivi bên trong căn hộ vẫn bật. Sau khi mở cửa vào nhà, cảnh sát xác định Vương Khải đã tử vong.

Người quản lý sau đó xác nhận tin buồn với truyền thông. Theo UDN, người này nghẹn ngào cho biết: "Đúng vậy, chuyện đã xảy ra rồi", đồng thời cho biết gia đình đang phối hợp với cơ quan chức năng xử lý hậu sự và mong công chúng dành không gian riêng tư trong thời điểm khó khăn.

Sự ra đi của Vương Khải càng thêm phần khó hiểu bởi sinh thời, tài tử 43 tuổi luôn duy trì lối sống khoa học. Anh rất chăm chỉ rèn luyện thể thao tại phòng gym.

Vương Khải là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Đài Loan với hơn 20 năm hoạt động trong làng giải trí Ảnh: Cắt từ phim Hoa oải hương

Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát được truyền thông Đài Loan dẫn lại, hiện trường không có dấu hiệu bị xâm nhập hay tác động từ bên ngoài. Thi thể nam diễn viên đã được chuyển đến nhà xác để khám nghiệm, trong khi nguyên nhân tử vong vẫn đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra.

Sự ra đi đột ngột của Vương Khải khiến nhiều đồng nghiệp bất ngờ. Theo UDN, cả ê kíp sản xuất cũng như bạn bè đều sốc khi nhận tin dữ.

Hơn 20 năm gắn bó với màn ảnh Đài Loan

Vương Khải tên thật là Vương Kiến Long sinh năm 1982, bước chân vào làng giải trí với tên thật trước khi đổi nghệ danh thành Vương Khải vào năm 2011. Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng của Đài Loan như Hoa oải hương, Siêu nhân khí học viên, Thiên thần tuyết, Tiệm cầm đồ số 8, Chân mệnh thiên nữ, Yêu là ở cùng nhau và Vườn kẹo ngọt. Những năm gần đây, anh tiếp tục hoạt động với vai trò diễn viên truyền hình và tham gia bộ phim Bách vị nhân sinh.

Sau khi thông tin được công bố, nhiều nghệ sĩ và khán giả Đài Loan bày tỏ sự tiếc thương trên mạng xã hội. Không ít người chia sẻ ký ức về những bộ phim thần tượng từng gắn liền với tuổi trẻ của họ, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình nam diễn viên.

Vụ việc cũng khiến không ít cư dân mạng nhầm lẫn do Vương Khải trùng tên với tài tử Trung Quốc Vương Khải, ngôi sao của các bộ phim Lang nha bảng, Kẻ ngụy trang và Đại Giang Đại Hà. Tuy nhiên, người vừa qua đời là diễn viên Đài Loan Vương Khải, tên thật Vương Kiến Long. Hai nghệ sĩ là hai người hoàn toàn khác nhau.

Đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa công bố thông tin về tang lễ. Theo truyền thông Đài Loan, người thân mong muốn giữ sự riêng tư trong lúc chờ kết quả điều tra chính thức về nguyên nhân tử vong của nam diễn viên.