Tài xế buông vô lăng để xem điện thoại khi đang lái xe

Ngày 9.1, mạng xã hội tiếp tục "dậy sóng" khi xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe khách của nhà xe H.H (ở tỉnh Đồng Tháp) có hành vi xem điện thoại khi lái xe, dẫn đến va chạm giao thông.

Sự việc càng gây bức xúc khi tài xế này cũng thuộc nhà xe H.H, vừa dính lùm xùm trong vụ "chuyến xe bão táp" rượt đuổi xe tải náo loạn đường phố trước đó một ngày.

Đang lái xe, tài xế xem điện thoại ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo nội dung đoạn clip, sự việc xảy ra khoảng 14 giờ 25 ngày 5.1 trên quốc lộ 50, đoạn qua ấp Tân Tỉnh B, P.Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp. Chiếc xe khách biển kiểm soát 63G-000.XX đang lưu thông theo hướng Mỹ Tho đi Chợ Gạo.

Hình ảnh từ camera cho thấy, khi xe đang chạy, điện thoại của tài xế đặt cạnh vô lăng bất ngờ đổ chuông tin nhắn. Tài xế đã buông một tay khỏi vô lăng để cầm điện thoại kiểm tra. Sự xao nhãng này khiến chiếc xe khách mất kiểm soát trong tích tắc, lao tới, húc vào đuôi một xe tải đang đậu bên đường.

Chiếc xe trong vụ tai nạn ẢNH: CTV

Cú va chạm khiến hành khách trên xe hú vía. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người, nhưng phần bên phải xe khách bị hư hỏng.

Vụ việc này như "đổ thêm dầu vào lửa" đối với uy tín của nhà xe H.H. Bởi trước đó, vào tối 7.1, một tài xế khác của nhà xe này đã gây ra "chuyến xe bão táp" khi bất chấp nguy hiểm, lạng lách đánh võng để rượt đuổi một xe tải nhỏ chỉ vì va quệt gương chiếu hậu.



