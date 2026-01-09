Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tài xế buông vô lăng để xem điện thoại khi đang lái xe

Bắc Bình
Bắc Bình
09/01/2026 13:01 GMT+7

Chưa hết bàng hoàng với tài xế nhà xe H.H gây ra 'chuyến xe bão táp', dư luận lại phẫn nộ trước clip tài xế khác của chính nhà xe này buông vô lăng, 2 tay sử dụng điện thoại trong lúc lái xe.

Ngày 9.1, mạng xã hội tiếp tục "dậy sóng" khi xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe khách của nhà xe H.H (ở tỉnh Đồng Tháp) có hành vi xem điện thoại khi lái xe, dẫn đến va chạm giao thông.

Sự việc càng gây bức xúc khi tài xế này cũng thuộc nhà xe H.H, vừa dính lùm xùm trong vụ "chuyến xe bão táp" rượt đuổi xe tải náo loạn đường phố trước đó một ngày.

- Ảnh 1.

Đang lái xe, tài xế xem điện thoại

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo nội dung đoạn clip, sự việc xảy ra khoảng 14 giờ 25 ngày 5.1 trên quốc lộ 50, đoạn qua ấp Tân Tỉnh B, P.Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp. Chiếc xe khách biển kiểm soát 63G-000.XX đang lưu thông theo hướng Mỹ Tho đi Chợ Gạo.

Hình ảnh từ camera cho thấy, khi xe đang chạy, điện thoại của tài xế đặt cạnh vô lăng bất ngờ đổ chuông tin nhắn. Tài xế đã buông một tay khỏi vô lăng để cầm điện thoại kiểm tra. Sự xao nhãng này khiến chiếc xe khách mất kiểm soát trong tích tắc, lao tới, húc vào đuôi một xe tải đang đậu bên đường.

- Ảnh 2.

Chiếc xe trong vụ tai nạn

ẢNH: CTV

Cú va chạm khiến hành khách trên xe hú vía. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người, nhưng phần bên phải xe khách bị hư hỏng.

Vụ việc này như "đổ thêm dầu vào lửa" đối với uy tín của nhà xe H.H. Bởi trước đó, vào tối 7.1, một tài xế khác của nhà xe này đã gây ra "chuyến xe bão táp" khi bất chấp nguy hiểm, lạng lách đánh võng để rượt đuổi một xe tải nhỏ chỉ vì va quệt gương chiếu hậu.


Tin liên quan

Hành khách hoảng loạn khi tài xế xe khách ở Đồng Tháp rượt đuổi xe tải

Hành khách hoảng loạn khi tài xế xe khách ở Đồng Tháp rượt đuổi xe tải

Chỉ vì vụ va quẹt làm vỡ gương chiếu hậu, tài xế xe khách đã bất chấp tất cả để rượt đuổi xe tải, khiến hành khách trên xe hoảng loạn.

Khám phá thêm chủ đề

tài xế đồng tháp chuyến xe bão táp mạng xã hội dùng điện thoại khi lái xe Tài xế buông vô lăng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận