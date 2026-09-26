Tài xế 'chặt chém' 70.000 đồng cho 2 km, hợp tác xã bị phạt 88 triệu đồng

Ngày 26.9, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết đã xử phạt Hợp tác xã vận tải Asia Quy Nhơn tổng cộng 88 triệu đồng sau vụ du khách phản ánh bị "chặt chém" 70.000 đồng với quãng đường 2 km.

Trước đó, tối 30.8, một du khách phản ánh bị tài xế xe dịch vụ BS 77H-103.xx "chặt chém" 75.000 đồng với quãng đường khoảng 2 km tại phường Quy Nhơn.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của du khách, Sở Xây dựng đã vào cuộc xác minh, xác định phương tiện và tài xế liên quan thuộc Hợp tác xã vận tải Asia Quy Nhơn.

Ngay sau khi du khách phản ánh bị "chặt chém" giá cao, Sở Xây dựng đã vào cuộc xác minh ẢNH: UBND TỈNH GIA LAI

Phương tiện vi phạm là ô tô biển số 77H-103.xx do tài xế L.N.H điều khiển. Qua xác minh, tài xế L.N.H thừa nhận đã thu 70.000 đồng, cao hơn giá cước khi đặt xe qua ứng dụng (nội dung khách phản ánh là 75.000 đồng). Tối 30.8, tài xế H. chở khách từ 194 Xuân Diệu đến 1H1 Nguyễn Thị Định nhưng không ký kết hợp đồng vận tải bằng giấy hoặc điện tử.

Ngày 21.9, Sở Xây dựng đã ban hành quyết định xử phạt Hợp tác xã vận tải Asia Quy Nhơn (trụ sở tại phường Quy Nhơn Nam) 11 triệu đồng do sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách nhưng trên xe không có hợp đồng vận tải, danh sách hành khách.

Ngày 24.9, Sở Xây dựng tiếp tục xử phạt hợp tác xã này 77 triệu đồng do 7 lỗi vi phạm trong hoạt động vận tải.



Các lỗi gồm không lưu trữ đầy đủ hồ sơ vận tải; bộ phận quản lý an toàn không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ; không cập nhật chính xác lý lịch hành nghề của lái xe; thiếu hướng dẫn an toàn, thoát hiểm cho hành khách; sử dụng lái xe chưa được tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông; không niêm yết thông tin trên xe và không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe.

Như vậy, tổng mức phạt đối với Hợp tác xã vận tải Asia Quy Nhơn là 88 triệu đồng. Hợp tác xã còn bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải 2 tháng và buộc khắc phục các vi phạm theo quy định.