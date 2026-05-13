Tài xế không bằng lái chạy xe tải trên cao tốc bị phạt 78,5 triệu đồng

Bá Duy
13/05/2026 13:25 GMT+7

Tài xế không có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe tải trên cao tốc, cùng chủ xe tự ý lắp thêm đèn trái phép, bị lực lượng chức năng xử phạt 78,5 triệu đồng.

Sáng 13.5, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) trong quá trình tuần tra tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua địa bàn Khánh Hòa đã yêu cầu xe tải biển số 89C - 067.xx dừng lại kiểm tra.

Tài xế L.N.N (39 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên) không xuất trình được giấy phép lái xe, đồng thời lực lượng chức năng còn phát hiện xe tải có lắp thêm đèn phía trước không đúng quy định.

Đội Cảnh sát giao thông cao tốc số 6 đã lập biên bản xử phạt tài xế L.N.N 20,5 triệu đồng về hành vi điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe. Ngoài ra, chủ xe cũng bị xử phạt 58 triệu đồng và tước quyền sử dụng phù hiệu xe 2 tháng. Tổng mức xử phạt cả hai vi phạm trên là 78,5 triệu đồng.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 niêm phong xe vi phạm

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo việc tự ý lắp thêm đèn phía trước tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ và gây chói mắt người lưu thông, dễ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tương tự.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là tuyến huyết mạch kết nối Khánh Hòa với các tỉnh Nam Trung bộ, lưu lượng xe tải hạng nặng lớn, đặc biệt vào ban đêm. Thời gian qua Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kéo giảm tai nạn giao thông tuyến cao tốc trên.

