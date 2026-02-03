Tài xế Lexus bị khởi tố vì mở cửa xe gây tai nạn chết người

Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố đối với bị can Nguyễn Hữu Cường (52 tuổi, trú tại Hà Nội) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Quyết định này đã được Viện KSND khu vực 16, tỉnh Phú Thọ, phê chuẩn.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn ẢNH: CACC

Kết quả điều tra xác định, sáng 2.1, ông Cường điều khiển xe ô tô Lexus biển kiểm soát 30M-323.xx lưu thông trên QL15 theo hướng từ xã Mai Hạ đi xã Mai Châu, Phú Thọ.

Khi đến km04+950m nam tài xế dừng xe, đỗ bên phải phần đường xe chạy tại đoạn đường có đặt biển báo cấm dừng, cấm đỗ để vào quán ăn sáng.

Sau khi vợ và các con đã xuống xe, bị can Cường mở cửa bên lái để xuống xe nhưng không chú ý quan sát các phương tiện đang lưu thông phía sau.

Đúng lúc này, chị M.T (28 tuổi, trú tại Phú Thọ) điều khiển xe máy đi tới, chở theo cháu A.Q (5 tuổi) ngồi phía sau.

Chiếc xe máy va chạm với cánh cửa xe ô tô vừa mở, khiến chị T. và cháu Q. ngã ra đường.

Cùng thời điểm, một chiếc ô tô khác di chuyển cùng chiều đi tới, chèn qua người cháu Q., khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Công an cho hay, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng chị T. kết hôn nhiều năm mới sinh được cháu Q., nay vụ tai nạn xảy ra khiến gia đình vô cùng đau buồn.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, công an xác định ông Cường đã vi phạm quy định về chấp hành báo hiệu đường bộ và quy định về mở cửa xe ô tô không bảo đảm an toàn.

Nam tài xế ô tô bị cáo buộc dừng, đỗ xe tại nơi có biển báo cấm và không quan sát kỹ trước khi mở cửa xe, dẫn đến tai nạn.

Qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không dừng, đỗ xe tại những nơi bị cấm, không bảo đảm điều kiện an toàn.

Khi mở cửa xe ô tô, người điều khiển và người ngồi trên xe phải quan sát kỹ phía trước, phía sau và các phương tiện xung quanh; chỉ mở cửa khi đã bảo đảm an toàn, tránh gây tai nạn đáng tiếc cho bản thân và người khác.