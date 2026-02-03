Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Tài xế Lexus bị khởi tố vì mở cửa xe gây tai nạn chết người

Tuyến Phan
Tuyến Phan
03/02/2026 15:04 GMT+7

Tài xế Lexus mở cửa xe bất cẩn khiến 2 mẹ con đi xe máy phía sau tông trúng, ngã ra đường. Cháu bé bị ô tô khác chèn tử vong tại chỗ.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố đối với bị can Nguyễn Hữu Cường (52 tuổi, trú tại Hà Nội) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Quyết định này đã được Viện KSND khu vực 16, tỉnh Phú Thọ, phê chuẩn.

Tài xế Lexus bị khởi tố vì mở cửa xe gây tai nạn chết người - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: CACC

Kết quả điều tra xác định, sáng 2.1, ông Cường điều khiển xe ô tô Lexus biển kiểm soát 30M-323.xx lưu thông trên QL15 theo hướng từ xã Mai Hạ đi xã Mai Châu, Phú Thọ.

Khi đến km04+950m nam tài xế dừng xe, đỗ bên phải phần đường xe chạy tại đoạn đường có đặt biển báo cấm dừng, cấm đỗ để vào quán ăn sáng.

Sau khi vợ và các con đã xuống xe, bị can Cường mở cửa bên lái để xuống xe nhưng không chú ý quan sát các phương tiện đang lưu thông phía sau.

Đúng lúc này, chị M.T (28 tuổi, trú tại Phú Thọ) điều khiển xe máy đi tới, chở theo cháu A.Q (5 tuổi) ngồi phía sau.

Chiếc xe máy va chạm với cánh cửa xe ô tô vừa mở, khiến chị T. và cháu Q. ngã ra đường.

Cùng thời điểm, một chiếc ô tô khác di chuyển cùng chiều đi tới, chèn qua người cháu Q., khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Công an cho hay, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng chị T. kết hôn nhiều năm mới sinh được cháu Q., nay vụ tai nạn xảy ra khiến gia đình vô cùng đau buồn.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, công an xác định ông Cường đã vi phạm quy định về chấp hành báo hiệu đường bộ và quy định về mở cửa xe ô tô không bảo đảm an toàn.

Nam tài xế ô tô bị cáo buộc dừng, đỗ xe tại nơi có biển báo cấm và không quan sát kỹ trước khi mở cửa xe, dẫn đến tai nạn.

Qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không dừng, đỗ xe tại những nơi bị cấm, không bảo đảm điều kiện an toàn.

Khi mở cửa xe ô tô, người điều khiển và người ngồi trên xe phải quan sát kỹ phía trước, phía sau và các phương tiện xung quanh; chỉ mở cửa khi đã bảo đảm an toàn, tránh gây tai nạn đáng tiếc cho bản thân và người khác.

Tin liên quan

Nữ tài xế mở cửa xe ô tô bất cẩn khiến người đi xe máy gặp nạn

Do không chú ý quan sát, nữ tài xế khi mở cửa xe ô tô đã khiến một người đi xe máy gặp nạn.

Khám phá thêm chủ đề

mở cửa xe gây tai nạn tài xế lexus bị khởi tố mở cửa xe gây tai nạn chết người
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận