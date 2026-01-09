Tài xế người Hàn Quốc lái ô tô va chạm xe rùa khiến cụ ông tử vong

Ngày 9.1, tin từ Công an xã Mỹ Hạnh (Tây Ninh) cho biết, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cụ ông 74 tuổi tử vong ẢNH: B.B

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 53 cùng ngày, một người đàn ông Hàn Quốc (46 tuổi, tạm trú ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) lái xe ô tô 7 chỗ trên đường tỉnh 824. Khi đến đoạn thuộc ấp Bình Hữu 2, xã Mỹ Hạnh (Tây Ninh), xe này bất ngờ va chạm với ông N.V.P (76 tuổi, ở xã Mỹ Hạnh) đang đẩy chiếc xe rùa di chuyển theo hướng từ cống Cầu Bông về vòng xoay Tua Một.

Thời điểm xảy ra vụ việc lúc sáng sớm, dù lưu lượng phương tiện chưa đông đúc nhưng tầm nhìn bị hạn chế. Cú va chạm mạnh khiến ông P. ngã xuống đường và bị thương rất nặng, xe ô tô hư hỏng phần đầu.

Ngay sau khi phát hiện vụ tai nạn, người dân nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nghiêm trọng, ông N.V.P không qua khỏi.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Mỹ Hạnh tỉnh Tây Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, ghi nhận lời khai của nhân chứng và người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến cụ ông tử vong.