Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tài xế người Hàn Quốc lái ô tô va chạm xe rùa khiến cụ ông tử vong

Bắc Bình
Bắc Bình
09/01/2026 12:04 GMT+7

Công an xã Mỹ Hạnh (Tây Ninh) đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô do một người đàn ông Hàn Quốc điều khiển va chạm với xe rùa, khiến cụ ông 76 tuổi tử vong.

Ngày 9.1, tin từ Công an xã Mỹ Hạnh (Tây Ninh) cho biết, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong.

Tây Ninh: Tài xế Hàn Quốc lái ô tô va chạm xe rùa, cụ ông tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cụ ông 74 tuổi tử vong

ẢNH: B.B

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 53 cùng ngày, một người đàn ông Hàn Quốc (46 tuổi, tạm trú ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) lái xe ô tô 7 chỗ trên đường tỉnh 824. Khi đến đoạn thuộc ấp Bình Hữu 2, xã Mỹ Hạnh (Tây Ninh), xe này bất ngờ va chạm với ông N.V.P (76 tuổi, ở xã Mỹ Hạnh) đang đẩy chiếc xe rùa di chuyển theo hướng từ cống Cầu Bông về vòng xoay Tua Một. 

Thời điểm xảy ra vụ việc lúc sáng sớm, dù lưu lượng phương tiện chưa đông đúc nhưng tầm nhìn bị hạn chế. Cú va chạm mạnh khiến ông P. ngã xuống đường và bị thương rất nặng, xe ô tô hư hỏng phần đầu. 

Ngay sau khi phát hiện vụ tai nạn, người dân nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nghiêm trọng, ông N.V.P không qua khỏi.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Mỹ Hạnh tỉnh Tây Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, ghi nhận lời khai của nhân chứng và người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến cụ ông tử vong.

Tin liên quan

Điều tra vụ tai nạn chết người trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Điều tra vụ tai nạn chết người trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương giữa xe đầu kéo và xe tải khiến một tài xế tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong tai nạn Tây Ninh va chạm cụ ông tử vong
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận