Cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc khi xem qua một đoạn video, ghi lại tình huống tai nạn giao thông nguy hiểm, khi một tài xế cố tình lái ô tô tạt đầu, quệt ngã xe máy rồi ngang nhiên nhấn ga bỏ chạy.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 22.7.2023 trên đường Phúc La, đoạn qua địa bàn quận Hà Đông, TP.Hà Nội.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô con lưu thông phía sau ghi lại được, thời điểm nói trên, một chiếc ô tô màu trắng hiệu Hyundai Accent đang di chuyển ở làn trong cùng sát dải phân cách trên đường Phúc La. Lúc này, phía trước xuất hiện một xe máy do người đàn ông điều khiển chạy lấn sang làn ô tô này đang đi và không chịu nhường đường nên tài xế xe Hyundai Accent sau đó đã quyết định trả đũa.

Tài xế ô tô "bẩn tính", cố tình tạt ngã xe máy… rồi bỏ chạy

Cụ thể, sau khi vượt qua xe máy, tài xế này cố tình đánh lái cho ô tô lách sang phải, tạt đầu xe máy với mục đích "dằn mặt". Tuy nhiên, cú đánh lái gấp ở khoảng cách gần khiến phần đuôi ô tô quệt vào đầu xe máy. Hậu quả, xe máy và người đàn ông ngã lăn xuống đường dẫn đến chấn thương nhẹ. May mắn, ô tô con gắn camera hành trình cũng kịp phanh lại, tránh được vụ tai nạn nghiêm trọng.

Đáng nói, sau khi gây ra va chạm, tài xế ô tô Hyundai Accent không chịu dừng lại mà nhanh chân nhấn ga bỏ chạy. Tình huống khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành vi lái xe bất chấp nguy hiểm, xem thường tính mạng người khác cùng thái độ vô trách nhiệm của tài xế ô tô.

Facebook Mai Phạm (chủ nhân đoạn video) viết: "Lên án hành động vô văn hóa. Tài xế này đã cố tình tạt đầu xe máy làm bác xe máy ngã. Dù trước đó bác xe máy có đi sai làn đường và không nhường đường cho ô tô, nhưng hành động của tài xế ô tô là không thể chấp nhận được. Làm nguy hiểm đến tính mạng của người khác".

Facbook Hong Dung Do bất bình: "Ông tài xế ô tô thất đức. Quá nguy hiểm, không chỉ cho người đi xe máy mà cả những xe lưu thông phía sau". Tài khoản Đỗ Vân Ly tức giận: "Nhỡ phía sau có xe tải không phanh kịp thì sao?". Trong khi, nick name Giang Tyno ngán ngẩm: "Xe máy nếu có sai thì để công an xử lý, ác nhơn gì mà ép người ta vậy?".

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm với hành vi lái xe liều lĩnh, xem thường luật và mạng sống người khác của tài xế xe tải này. Tài khoản Vũ Đạt đề nghị: "Cần phải xử nghiêm trường hợp này". Facebook Nguyễn Quỳnh Anh đồng quan điểm: "Tài xế thiếu đạo đức, mong là cơ quan chức năng sẽ xử lý để bớt những trường hợp ý thức con ruồi ngoài đường".