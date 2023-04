Tài xế và phụ xe buýt trả lại túi tiền 190 triệu đồng cho người đánh rơi

Mạng xã hội đăng tải và chia sẻ câu chuyện một tài xế và một người phụ xe buýt Đông Bắc (Nghệ An) nhặt được chiếc túi xách chứa nhiều tiền trên tuyến QL48 rồi tìm cách trả lại cho người đánh mất. Theo đó, sáng 21.4, tài xế Lô Trung Kiên (lái xe buýt tuyến TP.Vinh - Quỳ Hợp, Nghệ An) cùng phụ xe là anh Trương Văn Kỳ đang chạy xe trên tuyến QL48 thuộc địa bàn H.Diễn Châu thì phát hiện xe ô tô 4 chỗ ngồi chạy phía trước đánh rơi một chiếc túi xách. Anh Kỳ liền báo với anh Kiên dừng xe để xuống nhặt.



Đại diện Công đoàn ngành giao thông Nghệ An trao giấy khen cho tài xế Lô Trung Kiên (giữa) K.H

Phát hiện bên trong túi có nhiều tiền, anh Kiên liền chạy xe theo chiếc ô tô để trả lại cho người đánh rơi nhưng không theo kịp. Sau đó, khi xe về đến bến, anh Kiên và anh Kỳ đã mang túi xách này đến Công an xã Hưng Lợi (H.Hưng Nguyên, Nghệ An) bàn giao cho công an để tìm, trả lại cho người không may.

Công an sau đó đã tìm được chủ nhân của chiếc túi là ông Lê Văn Mạo (ngụ xã Diễn Yên, H.Diễn Châu). Ông Mạo đã đến nhận lại chiếc túi và số tiền 190 triệu đồng trong niềm vui và xúc động.

Đại diện Công đoàn Sở GTVT Nghệ An đã trao giấy khen và biểu dương tài xế Lô Trung Kiên và phụ xe Trương Văn Kỳ. Ông Nguyễn Khắc Chương, Chủ tịch Công đoàn ngành giao thông vận tải Nghệ An, cho hay hành động nhặt được của rơi với số tiền lớn và đem trả lại người đánh mất của anh Kiên và anh Kỳ là rất đáng được biểu dương. Đây là hai tấm gương trong phong trào thi đua gương người tốt việc tốt của công đoàn ngành giao thông vận tải, lan tỏa điều tốt trong cộng đồng.

"Đó là lương tâm trách nhiệm"

Ông Lê Văn Mạo, chủ nhân chiếc túi xách bị đánh rơi, cho biết sáng 21.4, ông bỏ 190 triệu đồng trong túi xách rồi mang ra xe ô tô con của gia đình đến ngân hàng để gửi. Khi ra xe ô tô, ông phát hiện quên chìa khóa xe nên bỏ chiếc túi phía trên cốp xe, quay vào nhà lấy chìa rồi lái xe đi mà quên mất rằng ông chưa bỏ túi tiền vào xe.

Khi tới ngân hàng, ông Mạo kiểm tra không thấy túi tiền thì mới nhớ chưa cất tiền vào xe ô tô. Ông Mạo liền tức tốc lái xe quay lại, đi dọc đường tìm kiếm nhưng không có kết quả. Sau đó, ông Mạo cùng người thân đến trình báo với cơ quan công an để nhờ giúp đỡ, đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội với hy vọng mong manh tìm lại được số tiền đã đánh rơi.

Tài xế (thứ hai từ trái sang) và phụ xe buýt cùng công an trao trả số tiền cho người đánh rơi

CTV

Sau vài giờ đăng tải, ông Mạo nhận được điện thoại thông báo đã có người nhặt được túi tiền và đã bàn giao cho Công an xã Hưng Lợi. Sau đó ông Mạo đã đến Công an xã Hưng Lợi xác nhận và nhận lại số tiền đánh rơi. Ông Mạo cũng cho biết theo lời kể của tài xế xe buýt, khi chiếc xe này chạy phía sau xe ô tô của ông, tài xế phát hiện túi xách rơi xuống liền nháy đèn, bấm còi nhưng lúc đó ông không nghĩ túi xách bị rơi mà nghĩ xe buýt bấm còi đón khách nên ông không dừng lại. Chủ nhân số tiền này cũng tỏ ra rất vui mừng và cảm động khi nhận lại được tài sản bị đánh rơi mà trước đó tưởng chừng như rất khó để tìm lại.

Chia sẻ với PV, anh Lô Trung Kiên cho biết 190 triệu đồng là số tiền rất lớn đối với anh và anh Trương Văn Kỳ. Tuy nhiên, anh Kiên nói đây là tiền của người khác, nên việc tìm để trả lại cho người đánh rơi là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người trong tình huống đó.