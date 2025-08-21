Tài xế xe buýt lén uống bia bị người dân báo CSGT xử lý

Chiều 21.8, Cục CSGT Bộ Công an cho biết, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa lập biên bản, tạm giữ phương tiện đối với một tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Theo Cục CSGT, trưa 21.8, người dân phát hiện tài xế lái xe buýt mang biển số 99H-058.91 chạy tuyến Bắc Ninh - Lương Tài có dấu hiệu lén uống bia trước khi lái xe.

Nhận thấy có thể gây nguy hiểm, đe dọa đến an toàn của hành khách và người đi đường, người dân đã gửi tin nhắn đến Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh.

Lực lượng CSGT tạm giữ chiếc xe buýt theo quy định ẢNH: CỤC CSGT

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 2 đã chặn xe buýt kể trên tại Km 0+300 tuyến TL283 (đoạn qua P.Thuận Thành, Bắc Ninh) để kiểm tra.

Qua làm việc, Đội CSGT đường bộ số 2 xác định người cầm lái xe buýt là ông Vũ Bá Đ. (52 tuổi, trú Bắc Ninh). Tài xế này có nồng độ cồn ở mức 0,131 mg/lít khí thở.

Xử lý hàng trăm trường hợp qua tin báo của người dân

Theo Cục CSGT, ngày 17.7, Cục CSGT đã công khai số điện thoại của thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, sử dụng để tiếp nhận các thông tin về trật tự, an toàn giao thông. Sau đó, công an 34 tỉnh, thành trên toàn quốc đã công khai số điện thoại của Trưởng phòng CSGT cho người dân biết.

Thống kê 1 tháng công khai số điện thoại và tổ chức tiếp nhận phản ánh, đóng góp ý kiến của quần chúng nhân dân về trật tự, an toàn giao thông, cũng như hoạt động của lực lượng CSGT tới số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT và Fanpage Facebook Cục CSGT, đã có hơn 3.000 tin nhắn và cuộc điện thoại được gửi tới.

Cục CSGT đã xác minh và xử lý 1.007 tin nhắn qua điện thoại, 133 tin qua trang Fanpage Facebook Cục CSGT (có nhiều nội dung phản ánh trùng giữa tin nhắn Fanpage và tin nhắn đến số hotline) góp ý, phản ánh liên quan đến vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, đường thủy; vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính…

Kết quả, đã phản hồi 176 trường hợp vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính; 234 tin đề nghị tăng cường xử lý vi phạm; 284 tin phản ánh vi phạm chung chung.

Đối với 446 tin phản ánh vi phạm cụ thể, có hình ảnh, video… gồm các hành vi chở quá tải, chở quá khách, đỗ xe, sai làn, vượt, lùi xe trên cao tốc…, Cục CSGT đã xác minh xử lý vi phạm. Cụ thể, 271 trường hợp đã kiểm tra, xác minh lập biên bản; 30 trường hợp sau khi kiểm tra xác minh không đủ căn cứ; 145 trường hợp đang tiếp tục xác minh.

Thời gian tới, Cục CSGT mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa những góp ý, phản ánh về trật tự an toàn giao thông, vi phạm giao thông, hoạt động của lực lượng CSGT…

Cục CSGT khẳng định, toàn bộ thông tin của nhân dân đều được tiếp nhận, phân loại để giao các bộ phận chức năng và địa phương xác minh, xử lý theo quy định.