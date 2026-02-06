Tài xế xe công nghệ cưỡng hiếp hành khách, Uber bị buộc bồi thường 8,5 triệu USD

Uber đối diện hàng ngàn vụ kiện tại Mỹ ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 6.2 đưa tin một bồi thẩm đoàn liên bang tại thành phố Phoenix (bang Arizona, Mỹ) vừa yêu cầu Uber phải bồi thường 8,5 triệu USD (220 tỉ đồng) trong vụ một phụ nữ kiện tài xế của hãng xe công nghệ này tấn công tình dục.

Phán quyết này có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn vụ kiện tương tự chống lại công ty xe công nghệ này.

Vụ việc, do nguyên đơn Jaylynn Dean (22 tuổi) khởi kiện, là phiên tòa đầu tiên trong hơn 3.000 vụ kiện tương tự nhằm vào Uber. Các "vụ án dẫn đường" này thường được sử dụng để thử nghiệm các lập luận pháp lý và giúp đánh giá giá trị các yêu cầu bồi thường cho khả năng dàn xếp.

Bồi thẩm đoàn phán quyết rằng tài xế Hassan Turay trong vụ việc là nhân viên của Uber, do đó công ty phải chịu trách nhiệm về hành vi của người này. Phán quyết buộc Uber bồi thường 8,5 triệu USD cho cô Dean. Các luật sư của cô Dean đã yêu cầu mức bồi thường hơn 140 triệu USD.

Một phát ngôn viên của Uber cho biết bồi thẩm đoàn đã bác bỏ các cáo buộc khác của cô Dean, rằng công ty đã sơ suất hoặc hệ thống an toàn của họ bị thiếu sót, đồng thời cho biết thêm công ty dự định kháng cáo.

"Phán quyết này khẳng định rằng Uber đã hành động có trách nhiệm và đã đầu tư đáng kể vào sự an toàn của hành khách", theo phát ngôn viên trên.

Luật sư Sarah London của cô Dean cho biết phán quyết "xác nhận lời khai của hàng ngàn nạn nhân đã bất chấp rủi ro cá nhân lớn lao để yêu cầu Uber chịu trách nhiệm vì đã đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn của hành khách".

Cô Dean đã kiện Uber vào năm 2023, một tháng sau vụ tấn công tình dục mà cô cáo buộc xảy ra ở Arizona. Cô cho rằng Uber biết về làn sóng tấn công tình dục do các tài xế của hãng gây ra, nhưng không thực hiện các biện pháp cơ bản để cải thiện sự an toàn cho hành khách.

Theo đơn kiện, cô Dean say rượu khi thuê một tài xế Uber chở mình từ nhà bạn trai đến khách sạn. Cô cáo buộc tài xế đã hỏi những câu hỏi quấy rối trên đường đi trước khi dừng xe và cưỡng hiếp cô.

Uber đối diện nhiều tranh cãi về an toàn, bao gồm cả cáo buộc về việc kiểm tra lý lịch tài xế lỏng lẻo và một văn hóa bị cho là ưu tiên tăng trưởng hơn là bảo vệ hành khách.

Uber lập luận rằng họ không nên chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của các tài xế sử dụng nền tảng của mình, nói rằng việc kiểm tra lý lịch và công khai thông tin về các vụ hành hung là đủ.

Ngoài ra, Uber khẳng định rằng các tài xế là những người làm việc tự do chứ không phải nhân viên, và bất kể họ thuộc diện nào, công ty không thể chịu trách nhiệm về các hành động nằm ngoài nhiệm vụ.