Tạm biệt Ngụy Tông Vạn, 'Tư Mã Ý' kinh điển của 'Tam Quốc diễn nghĩa'

Theo truyền thông Trung Quốc, dẫn lời xác nhận từ gia đình, nam diễn viên Ngụy Tông Vạn qua đời ngày 1.6 do tuổi cao sức yếu. Lễ tiễn biệt ông sẽ được tổ chức riêng tư, trang trọng tại Thượng Hải vào ngày 5.6.

Bà Ngụy Minh - con gái của nam diễn viên cho biết những năm cuối đời cha mình mắc nhiều bệnh nền và hiếm khi ra ngoài. Dẫu sức khỏe suy kiệt, niềm say mê của ông đối với phim ảnh chưa bao giờ nguội lạnh. "Thực ra, trong suốt sự nghiệp diễn xuất, cha tôi chưa từng ngồi tĩnh lặng để xem lại các tác phẩm mình đóng. Vậy mà chỉ một tuần trước khi mất, ông lại say mê xem lại Tam Quốc diễn nghĩa và Thủy Hử. Mỗi khi nhắc đến biểu diễn, ánh mắt ông đều lấp lánh như thuở nào", con gái cố nghệ sĩ hồi tưởng.

Ngay sau khi thông tin được công bố, hàng loạt ngôi sao và nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc đã lên tiếng bày tỏ sự kính trọng đối với bậc tiền bối. Nhà sản xuất Nhậm Uông Thụy ca ngợi ông là một nghệ sĩ tài năng, giàu tình cảm và có tính cách hào sảng.

Trong khi đó, tài tử võ thuật Ngô Kinh - người từng hợp tác với ông trong dự án cổ trang Giang sơn vi trọng, bày tỏ sự biết ơn: "Tôi may mắn được kết duyên màn ảnh và làm việc cùng thầy Ngụy Tông Vạn. Phong thái đĩnh đạc của bậc tiền bối luôn là điều khó quên. Xin cảm ơn và mong thầy được yên nghỉ".

Nghệ sĩ Ngụy Tông Vạn được xem là người thể hiện phiên bản Tư Mã Ý thâm sâu, mưu lược kinh điển nhất màn ảnh ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Ngụy Tông Vạn: Nghệ thuật không phân biệt vai chính - phụ

Sinh năm 1938 tại Thượng Hải, Ngụy Tông Vạn từng có thời gian làm thợ nguội tại nhà máy trước khi thi đỗ vào Khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch Thượng Hải năm 1959. Do ngoại hình không thuộc nhóm tài tử điển trai, ông chấp nhận bắt đầu từ những vai phụ, vai quần chúng hoặc vai phản diện để tích lũy kinh nghiệm sân khấu chắc tay.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của ông đến vào năm 1994, khi thủ vai Tư Mã Ý trong Tam Quốc diễn nghĩa của đạo diễn Vương Phù Lâm. Theo tờ The Paper, nghệ sĩ đã tự đề xuất nhiều lối diễn xuất độc đáo để lột tả trọn vẹn sự thâm sâu, nhẫn nại và đầy tham vọng của nhân vật.

Khi gia nhập đoàn phim vào năm 1990, Ngụy Tông Vạn đã ngoài 50 tuổi và chưa từng biết cưỡi ngựa. Do thời đó không sử dụng diễn viên đóng thế, ông đã phải tự mình làm quen và nuôi dưỡng tình cảm với "bạn diễn bốn chân" để hoàn thành mọi cảnh quay. Sinh thời, nam diễn viên từng hóm hỉnh chia sẻ sự "ghen tị" với đồng nghiệp Đường Quốc Cường (thủ vai Gia Cát Lượng): "Quay 10 tập phim, tôi phải chật vật cưỡi ngựa cả 10 tập, còn Gia Cát Lượng thì chỉ việc ung dung ngồi trên xe đẩy".

Chuyên trị những vai phản diện gian xảo hay mưu mô trên màn ảnh, nhưng ngoài đời Ngụy Tông Vạn lại là một người cha ấm áp, một người thầy sống kín tiếng và vô cùng chính trực ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Tam Quốc diễn nghĩa (1994) là một đại dự án đồ sộ được ghi hình ròng rã hơn 3 năm với tổng vốn đầu tư lên đến 170 triệu nhân dân tệ (khoảng 23,8 triệu USD). Đáng chú ý, phần lớn kinh phí được dùng để tái hiện bối cảnh, trong khi cát-xê của toàn bộ dàn diễn viên (gồm khoảng 400.000 lượt người) chỉ chiếm vỏn vẹn 5% tổng đầu tư. Sự hy sinh và cống hiến hết mình vì nghệ thuật của những nghệ sĩ như Ngụy Tông Vạn đã tạo nên một tác phẩm kinh điển sống mãi với thời gian.

Bên cạnh vai diễn Tư Mã Ý, cố nghệ sĩ Ngụy Tông Vạn còn gieo vào lòng khán giả nỗi khiếp sợ xen lẫn thán phục khi hóa thân vào vai gian thần Cao Cầu trong bộ phim Thủy Hử (1998). Ngoài ra, ông còn để lại dấu ấn đậm nét qua một gia tài phim ảnh đồ sộ như Thiên Long Bát Bộ (2002), Bao Công sinh tử kiếp, Đại Tống đề hình quan, Đầu danh trạng... Vai diễn trong phim Tam Mao tòng quân ký (1992) từng mang về cho ông giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Kê danh giá. Với những cống hiến không ngừng nghỉ, ông được Nhà nước phong danh hiệu Diễn viên hạng nhất quốc gia từ năm 1989.

Dù cả đời gắn bó với những vai phụ, Ngụy Tông Vạn chưa từng xem đó là giới hạn của mình. Ông luôn tâm niệm không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên chưa làm tròn vai. Với ông, sáng tạo là linh hồn của nghệ thuật, vì vậy sau mỗi tác phẩm, ông lại "quên" đi nhân vật cũ để bắt đầu hành trình hóa thân vào một số phận mới.