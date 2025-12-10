Tạm cấp 10 tỉ đồng để xây dựng công trình chống sạt lở tại xã Khe Sanh

Ngày 10.12, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình giải quyết sự cố sạt lở nhà ở của các hộ dân tại xã Khe Sanh.

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 16 - 17.11, trên địa bàn xã Khe Sanh xảy ra mưa lớn đã khiến khu vực dốc suối phía sau khu dân cư dọc đường Hùng Vương (thôn 3A) bị sạt lở, sụt trượt nghiêm trọng, phạm vi xảy ra sạt lở khoảng 170 m, mái taluy 15 m, rộng 30 m. Vụ việc đã làm 2 nhà dân bị nứt gãy và tiếp tục có nguy cơ mất an toàn, hư hỏng cho 10 nhà liền kề.

Vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Khe Sanh xảy ra vào giữa tháng 11 ẢNH: B.H

Sau khi xảy ra vụ việc, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, động viên bà con bị ảnh hưởng và đưa ra phương án chỉ đạo. 12 hộ dân được UBND tỉnh Quảng Trị định hướng tái định cư đến nơi an toàn, tuy nhiên khu vực bị ảnh hưởng sạt lở là nơi ở trung tâm xã, thuận tiện cho việc đi lại và cũng là nơi các hộ dân gắn bó lâu năm trong sinh hoạt, làm việc nên tất cả đều mong muốn sửa chữa lại chỗ cũ và tiếp tục sinh sống tại khu vực này.

Qua kiểm tra, khu vực này hiện vẫn có nguy cơ xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng đã khoanh vùng nguy hiểm, cảnh báo sạt lở, tạm thời ngăn chặn người dân tiếp cận vị trí nguy hiểm đồng thời tổ chức di dời 12 hộ dân đến nơi an toàn. Hiện 12 hộ dân được bố trí ở tạm tầng 2, trụ sở Liên đoàn Lao động H.Hướng Hóa (Quảng Trị cũ) với đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, an ninh trật tự.

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai tại khu vực trên, UBND xã Khe Sanh cũng đã đến thăm hỏi, động viên 2 hộ dân bị sạt lở nghiêm trọng và hỗ trợ người dân dọn dẹp, di dời đến nơi ở tạm.

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã tạm cấp 10 tỉ đồng từ nguồn kinh phí dự phòng để triển khai việc khảo sát, xây dựng phương án và đầu tư công trình chống sạt lở về lâu dài nhằm ổn định đời sống cho bà con nhân dân, bảo vệ cho các công trình công cộng...

UBND tỉnh Quảng Trị quyết tâm sẽ hoàn thành sửa chữa nhà ở cho các hộ dân trước Tết Nguyên đán và tiếp tục hỗ trợ các hộ dân có nơi ở ổn định, kiên cố trong quá trình khắc phục sự cố sạt lở.