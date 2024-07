Tâm điểm Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO

4 dự án phòng vệ mới ở Indo - Pacific

Hãng Kyodo ngày 10.7 dẫn lời Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay NATO và 4 đối tác ở Indo - Pacific (Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương) là Úc, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc sẽ cùng triển khai 4 dự án mới liên quan các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), phòng chống thông tin sai lệch, an ninh mạng và Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa Mỹ, châu Âu và Indo - Pacific chưa bao giờ trở nên quan trọng và hội nhập hơn so với hiện nay. Theo ông, mỗi dự án sẽ khác nhau nhưng có chung mục tiêu "khai thác sức mạnh độc đáo của các nền dân chủ có năng lực cao để giải quyết các thách thức toàn cầu chung". Ngoài ra, ông cho hay NATO sẽ công bố một bộ tư lệnh quân sự mới tại Đức, giúp đào tạo và trang bị cho các binh sĩ Ukraine. Trong một diễn biến khác, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay liên minh đã đặt hàng các tên lửa phòng không Stinger trị giá 700 triệu USD cho một số quốc gia thành viên, sẽ được sản xuất đến năm 2029.