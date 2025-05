Tạm đình chỉ hoạt động tòa nhà Blooming Tower vì vi phạm về PCCC

Ngày 21.5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động công trình tòa nhà Blooming Tower Danang vì không đảm bảo yêu cầu về PCCC.

Tòa nhà Blooming Tower Danang tọa lạc trên khu đất hơn 1 ha chân cầu Thuận Phước (đường Xuân Diệu, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thuộc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Hàn Quốc.

Tòa tháp Blooming Tower Danang bị tạm đình chỉ hoạt động ẢNH: NGUYỄN TÚ

Dự án có vị trí đắc địa, bên cạnh Công viên phần mềm số 2, khởi công năm 2008 với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.500 tỉ đồng, gồm 2 tòa tháp 37 tầng với gần 700 căn hộ, nhưng liên tục chậm tiến độ, nhiều lần bị TP.Đà Nẵng xem xét thu hồi dự án.

Đến nay sau hơn chục năm xây dựng với nhiều lần gián đoạn, dự án chỉ mới hoàn thành 1 tòa tháp, khu vực xây dựng tòa tháp còn lại đào hố móng dang dở, gây ao nước tù đọng, làm ô nhiễm môi trường cho các khu dân cư và khu vực lân cận.

Tòa tháp còn lại của dự án đào hố móng xong bỏ hoang, thành ao tù nước đọng gây ô nhiễm ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, vi phạm của công trình này là đưa các hạng mục, công trình vào sử dụng hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu về PCCC, nên bị tạm đình chỉ hoạt động.

Công an TP.Đà Nẵng cho biết trong thời gian đến tiếp tục chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tăng cường kiểm tra an toàn PCCC và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC và thoát nạn.