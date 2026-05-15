Thời sự Pháp luật

Tạm giữ 2 anh em đánh phụ nữ vì nghi quan hệ bất minh với bố mình

Trần Cường
15/05/2026 21:33 GMT+7

Nghi ngờ bà chủ quán cắt tóc có quan hệ bất minh với bố mình, 2 anh em Kiên, Cường đã xông vào quán đánh 'dằn mặt' nạn nhân. Cả 2 đang bị Công an Hà Nội tạm giữ để điều tra tội gây rối trật tự công cộng.

Tối 15.5, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Trung Kiên (29 tuổi) và em trai là Trần Văn Cường (25 tuổi), cùng trú xã Phượng Dực (Hà Nội), để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trần Trung Kiên và Trần Văn Cường tại cơ quan điều tra

Theo Công an Hà Nội, trước đó, ngày 13.5, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một phụ nữ cùng con nhỏ đang ở trong quán cắt tóc thì bị 2 đối tượng xông vào hành hung. Vụ việc khiến dư luận bức xúc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phượng Dực đã vào cuộc xác minh và làm rõ người bị hành hung là bà chủ một quán cắt tóc, gội đầu tại thôn Phú Túc (xã Phượng Dực).

Bước đầu, Công an xã Phượng Dực xác định, do nghi ngờ chủ quán cắt tóc có quan hệ bất minh với bố mình nên khoảng 10 giờ 10 ngày 8.5, Kiên cùng Cường đến quán cắt tóc để đánh "dằn mặt" nạn nhân.

Công an Hà Nội xác định vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 anh em Kiên và Cường theo quy định.

