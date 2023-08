Tạm giữ 2 nghi phạm đi taxi cắt trộm sầu riêng

Ngày 25.8, Công an TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết vừa tạm giữ hình sự đối với Tống Văn Quý (18 tuổi), Đặng Trương Huy (22 tuổi, đều ngụ TP.Gia Nghĩa) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 15.8, Công an TP.Gia Nghĩa nhận tin báo của một số hộ dân trên địa bàn P.Nghĩa Đức về việc bị cắt trộm sầu riêng. Trong đó có hộ bà N.T.D, bị kẻ gian cắt trộm hàng chục trái sầu riêng.

Công an TP.Gia Nghĩa kiểm tra hiện trường vụ cắt trộm sầu riêng CTV

Ngay sau đó, Công an TP.Gia Nghĩa chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Gia Nghĩa phối hợp công an địa phương khám nghiệm hiện trường; đồng thời trích xuất camera quanh khu vực để xác minh, truy xét các đối tượng nghi vấn cắt trộm sầu riêng của người dân.

Sau khoảng 10 giờ từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng phối hợp đã bắt giữ Tống Văn Quý và Đặng Trương Huy, là các nghi phạm có hành vi cắt trộm sầu riêng.

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 nghi phạm khai nhận khoảng 21 giờ ngày 14.8, sau khi chuẩn bị dao, găng tay và một số vật dụng khác, Quý, Huy gọi taxi chở đến khu vực đầu đường dẫn vào rẫy của bà N.T.D.

Công an TP.Gia Nghĩa tạm giữ hình sự Quý và Huy để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản CTV

Sau đó, 2 nghi phạm vào rẫy của nhà bà D., cắt trộm 50 quả sầu riêng (tổng trọng lượng 200 kg) rồi gọi taxi đến chở về nhà Huy cất giấu. Đến sáng hôm sau, 2 nghi phạm tiếp tục gọi taxi đến chở sầu riêng đi bán được 8,7 triệu đồng và chia nhau.

Trong quá trình đấu tranh mở rộng vụ án, các nghi phạm khai nhận từ giữa tháng 7 đến khi bị bắt đã thực hiện 4 vụ cắt trộm sầu riêng (chưa kể vụ thực hiện tối 14.8 - PV), với tổng khối lượng khoảng 400 kg.

Công an TP.Gia Nghĩa đang tạm giữ hình sự đối với Tống Văn Quý và Đặng Trương Huy để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.