Tạm giữ hình sự nam thanh niên đánh bạn gái giữa đêm ở Hà Nội

Chiều 19.5, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Bình Minh (21 tuổi, trú P.Hoàng Liệt, Hà Nội) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bùi Bình Minh tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên đuổi đánh 2 cô gái trước số nhà 275 Xuân Đỉnh (P.Xuân Đỉnh, Hà Nội) gây bức xúc dư luận.

Theo nội dung đoạn video được chia sẻ, 2 cô gái đi xe máy bị một nam thanh niên chạy bộ cùng một người khác đi xe máy truy đuổi, sau đó xảy ra xô xát ngay giữa đường.

Trong clip, một cô gái liên tục kêu lớn: "Em có làm gì anh đâu mà anh đánh em".

Dù cố gắng chạy quanh nhóm người đứng gần đó để cầu cứu, cô gái vẫn tiếp tục bị hành hung.

Tiếp nhận thông tin, Công an P.Xuân Đỉnh đã vào cuộc xác minh. Bước đầu xác định Minh sống chung với chị Đ.Y.N (20 tuổi, trú P.Từ Liêm, Hà Nội) và xảy ra mâu thuẫn tình cảm.

Tối 16.5, chị N. xin Minh đi sinh nhật tại khu vực Tây Hồ. Khoảng 23 giờ cùng ngày, khi chị N. cùng bạn về thì Minh cũng cùng bạn đang đi tìm chị N.

Khi chị N. cùng bạn đến khu vực trước số nhà 275 Xuân Đỉnh, Minh đã tìm thấy và đánh chị N. và cô gái đi cùng chị này.