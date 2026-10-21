Tấm lòng của người cán bộ hội khiếm thị

T ẬN TỤY VỚI HỘI NGƯỜI MÙ

Sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em, cậu bé Khoa cũng như bao đứa trẻ khác từng được đến trường, nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai. Thế nhưng, căn bệnh về mắt khiến thị lực ngày một suy giảm. "Lúc sinh ra thì đôi mắt tôi đã có những biểu hiện lạ, càng ngày càng mờ đi. Gia đình cũng không biết là bệnh gì, tôi cũng mặc kệ và cố gắng đi học. Nhưng càng lớn, mắt càng mờ, đến lớp 7 thì buộc phải dừng vì thị lực đã quá kém", ông Khoa kể lại.

Ông Khoa trở thành điểm tựa của nhiều hoàn cảnh khó khăn ở địa phương ẢNH: NVCC

Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, ông ở nhà phụ bố mẹ việc ruộng vườn, đồng thời tự ôn luyện những kiến thức đã học, mong sau này có thể tìm được công việc phù hợp với hoàn cảnh. Năm 1996, Hội Người mù H.Vĩnh Linh (cũ) được thành lập, ông tham gia và từ đó tìm được hướng đi đầy ý nghĩa. "Tôi làm ở Hội người mù của huyện một thời gian thì cảm thấy không thể cứ lên cơ quan và ngồi xử lý văn bản. Tôi muốn đi về các nơi, gặp những hội viên xem cuộc sống của họ thế nào. Bởi hơn ai hết tôi hiểu khi đôi mắt mờ đi hay mù lòa hoàn toàn sẽ khiến người đó gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống", ông Khoa chia sẻ.

Ông Khoa trở thành điểm tựa của nhiều hoàn cảnh khó khăn ở địa phương ẢNH: NVCC

Từ sự thấu hiểu ấy, ông chọn cách đến gần hơn với những người cùng cảnh ngộ. Năm 2007, ông được bầu làm Phó chủ tịch Hội Người mù H.Vĩnh Linh. Mười năm sau, ông đảm nhận cương vị Chủ tịch hội, gắn bó với công việc này cho đến khi tỉnh Quảng Trị cũ sáp nhập với tỉnh Quảng Bình, Hội Người mù cấp huyện giải thể.

M ẮT MỜ NHƯNG LÒNG SÁNG

Trên cương vị cán bộ hội, ông Khoa tìm đến từng hội viên để hiểu hơn những gì mà họ đang thiếu, đang cần. Những ngày mưa lạnh, biết nhiều gia đình không có đủ quần áo ấm, ông đi vận động, xin quần áo cũ để trao tặng. Càng đến thăm nhiều nhà, ông càng day dứt trước những khó khăn của hội viên và những người có hoàn cảnh khó khăn khác.

Ông Nguyễn Văn Khoa bị khiếm thị từ nhỏ, đôi mắt ngày càng mờ đi ẢNH: BÁ CƯỜNG

Không có nhiều điều kiện vật chất để giúp đỡ mọi người, ông chọn cách kết nối những tấm lòng. Qua mạng xã hội, ông chia sẻ hoàn cảnh của từng người, kêu gọi bạn bè và các nhà hảo tâm khác chung tay hỗ trợ. "Số tiền quyên góp được, tôi tặng các gia đình nghèo trong những dịp lễ, tết rồi tiếp tục đăng lên mạng xã hội để thông báo cho các nhà hảo tâm biết số tiền của họ đã đến đúng nơi, đúng chỗ. Từ đó đến nay, nhiều nhà hảo tâm đã cùng tôi đồng hành với rất nhiều hoàn cảnh khó khăn ở địa phương", ông Khoa chia sẻ.

Cách nhà ông Khoa một thửa ruộng, bà Nguyễn Thị Bòn (68 tuổi) bị khiếm thị và chịu nhiều di chứng sau một lần đột quỵ. Bà Bòn không có con cái, đang sống với cháu trong căn nhà nhỏ, không đủ che mưa che nắng. Cảm thương cảnh neo đơn của bà Bòn, ông kêu gọi được hơn 40 triệu đồng để giúp sửa sang căn nhà. "Tôi cũng tìm được một nhà hảo tâm mỗi tháng tài trợ cho bà Bòn 1 triệu đồng để có tiền sinh hoạt", ông Khoa nói.

Bà Nguyễn Thị Bòn được ông Khoa đồng hành trong nhiều năm qua ẢNH: BÁ CƯỜNG

Với ông Khoa, mỗi hoàn cảnh được giúp đỡ là thêm một nỗi lo được san sẻ, một gia đình có thêm cơ hội ổn định cuộc sống. Đến nay, hàng trăm hội viên thuộc Hội Người mù H.Vĩnh Linh cũ được ông quan tâm, giúp đỡ. Ông cũng kêu gọi xây và sửa sang 20 căn nhà cho các hội viên và đang tìm cách phối hợp với các dự án, tìm việc làm phù hợp cho người mù.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Quảng Trị, cho biết ông rất trân trọng và tự hào khi hội có một cán bộ tận tụy, hết lòng vì người nghèo như ông Khoa. "Dù thị lực ngày càng suy giảm nhưng ngọn lửa nhiệt huyết với công tác nhân đạo trong ông Khoa chưa bao giờ tắt. Nhiều năm qua, ông luôn phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa các tổ chức, cá nhân hảo tâm với người yếu thế nhằm giúp cuộc sống của họ tốt hơn mỗi ngày. Những đóng góp thầm lặng của ông không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho hội viên mà còn lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" sâu rộng trong cộng đồng", ông Hùng nói.