Sức khỏe

Tắm nước ấm sai cách có thể hại tim mạch, huyết áp

Lê Cầm
24/12/2025 04:11 GMT+7

Trong những ngày thời tiết se lạnh, tắm nước ấm được nhiều người lựa chọn để giữ ấm cơ thể. Tuy nhiên, theo bác sĩ thói quen tưởng chừng vô hại này nếu thực hiện sai cách có thể gây hại sức khỏe.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Tấn Sang, khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, nhiều người thích tắm nước ấm để giữ ấm cơ thể khi nhiệt độ môi trường xuống thấp, tuy nhiên việc tắm nước ấm không đúng cách có thể gây sốc nhiệt lên hệ mạch máu, tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ. Nguy cơ này xảy ra cao hơn ở người lớn tuổi hoặc mắc bệnh nền như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, xơ vữa mạch.

"Khi thời tiết lạnh, cơ thể phản ứng bằng cách co mạch để giữ nhiệt. Tắm bằng nước trên 38 độ C sau khi ở ngoài trời về hoặc vừa tiếp xúc không khí lạnh, mạch máu có xu hướng giãn nhanh trong vài giây. Sự chuyển đổi từ co mạch sang giãn mạch quá nhanh giống như siết chặt rồi mở bung đường ống nước. Lúc này thành mạch phải chịu áp lực lớn, dễ rách gây xuất huyết não hoặc hình thành huyết khối gây tắc mạch", bác sĩ Sang phân tích.

Ngoài ra thói quen xối nước ấm trực tiếp lên đầu có thể làm cho não và các mạch máu vùng đầu - cổ chịu tác động nhiệt đột ngột. Tác động nhiệt không chỉ làm thay đổi huyết áp mà còn ảnh hưởng đến nhịp tim và hệ thần kinh tự động. Khi mạch giãn nhanh, tim buộc phải tăng nhịp để bơm máu bù.

Không nên tắm ngay khi vừa từ môi trường lạnh vào nhà hoặc từ phòng lạnh ra nơi nóng. Vào mùa lạnh, mạch máu co lại, huyết áp dễ tăng, đặc biệt sáng sớm và đêm muộn. Khi cơ thể lạnh run mà tắm nóng ngay thì nguy cơ đột quỵ "kép" tăng cao do tim và não phải chịu 2 lần sốc nhiệt liên tiếp.

Tắm nước ấm tưởng tốt nhưng sai cách có thể hại tim mạch, huyết áp - Ảnh 1.

Khi tắm nên xối nước lần lượt vào tay, chân, vai trước rồi mới đầu, tránh xối trực tiếp nước nóng lên vùng đầu

ẢNH: AI

Lưu ý khi tắm nước ấm, đặc biệt trong mùa lạnh

Bác sĩ Tấn Sang khuyến cáo, trong mùa lạnh, việc tắm rửa cần được thực hiện từ từ để cơ thể kịp thích nghi với thay đổi nhiệt độ. Nhiệt độ nước nên duy trì khoảng 35-37°C, không quá nóng. Khi tắm, nên xối nước lần lượt vào tay, chân, vai trước rồi mới rửa đầu, tránh xối trực tiếp nước nóng lên vùng đầu.

Ngoài ra, không nên tắm quá lâu trong phòng tắm kín, tránh tắm ngay sau khi vừa ở ngoài trời lạnh, sau vận động mạnh hoặc sau ăn no. Sau khi tắm, cần lau khô người nhanh chóng, mặc ấm ngay, không bước ra môi trường lạnh đột ngột để hạn chế tình trạng dao động huyết áp.

Đáng lưu ý, các biểu hiện như choáng váng, đau đầu, tê yếu tay chân, mờ mắt, nói khó sau khi tắm thường bị nhiều người bỏ qua, cho rằng chỉ do thay đổi nhiệt độ. Tuy nhiên, đây có thể là những dấu hiệu khởi phát của đột quỵ cấp, cần được theo dõi và xử trí kịp thời.

Những người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, từng bị đột quỵ hoặc người trên 60 tuổi cần đặc biệt thận trọng. Nhóm đối tượng này nên theo dõi huyết áp thường xuyên và khám định kỳ tại các chuyên khoa tim mạch, thần kinh. Việc phát hiện sớm các tình trạng hẹp, phình mạch, xơ vữa hay nguy cơ hình thành huyết khối giúp bác sĩ xây dựng chiến lược kiểm soát và điều trị phù hợp, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ trước những thay đổi nhiệt độ đột ngột trong mùa lạnh.

Chuyên gia: Sau khi tập luyện, tắm nước nóng hay nước lạnh mới tốt?

Sau một buổi tập nặng nhọc, nhiều người tự hỏi: nên tắm nước nóng hay lạnh để phục hồi tốt hơn? Các nghiên cứu cho thấy cả hai lựa chọn đều có lợi, nhưng mang lại hiệu quả khác nhau.

